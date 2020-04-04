Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi

Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi Para cezası kesilen 11 kişiye ayni zamanda Vali Kaldırım'ın talimatıyla 30'ar gün evden çıkmama ve 10'ar adet kitap okuma şartı getirilmişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan paylaştığı ve Elazığ'da bir...

04.04.2020 23:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:38
Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi
Para cezası kesilen 11 kişiye ayni zamanda Vali Kaldırım'ın talimatıyla 30'ar gün evden çıkmama ve 10'ar adet kitap okuma şartı getirilmişti
ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan paylaştığı ve Elazığ 'da bir iş merkezindeki ofiste kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 34 bin 650 TL para cezası kesildiği, 30 gün evden çıkmama ve 10'ar adette kitap okuma zorunluluğu getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar.Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3150 TL para cezası, alkışlar Valimize" diye paylaşımdan bulundu. O olayın Elazığ'da yaşandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ'da her türlü çalışmayı valilik koordinesinde yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ofisin oyun salonu şekline çevrildiğini bilgisine ulaştı. Bunun üzerine merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 6. katındaki ofisi tespit eden ekipler baskın yaptı. Kapısı kapalı olan mekandan sesler geldiğini gören polis, kapıyı açtırıp içeri girdi. Ofise giren polis içeride umuma açık yer şeklinde dizayn edilen 3 masa da kumar oynayan toplam da 11 kişiyle karşılaştı. İçeride yakalanan 11 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu korona virüs tedbirlerine aykırılıktan 3 bin 150'şer TL'den toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi. Ayrıca Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla 30 gün ikametlerinden çıkmama tedbiri uygulanmasının yanı sıra 10'ar adette kitap okuma şartı getirildiği bildirildi. Bakan Soylu’nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bakan Soylu'nun paylaştığı o ilde 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza kesildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Sağlık çalışanı aracıyla Boğaz’a uçtu! Sahildekiler imdadına yetişti Haberler
Sağlık çalışanı aracıyla Boğaz'a uçtu! Sahildekiler imdadına yetişti
Batman Cezaevi’ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi Haberler
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi
Koronadan kırılan İspanya’da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum Haberler
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Haberler
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Türkiye, İspanya’nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt Haberler
Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi Haberler
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:34: Batman cezaevinde yangın - Haberler 00:27: Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev daha karantinaya alındı - Haberler 00:18: 4 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:15: Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek - Haberler 00:11: Batman cezaevinde yangın - Haberler 23:57: Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı 23:57: Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı - Haberler 23:40: Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti - Haberler 23:20: Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı 23:00: Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin - Haberler 22:45: 16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı - Haberler