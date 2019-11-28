Haberler » Güncel » Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm - Haber

Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir Alevi ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasıyla ilgili olarak, "O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm. Bizim arkadaşlarımız bu kişiyi bulacak" dedi.

28.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:49Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'in ilçesinde bir Alevi ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasıyla ilgili olarak, "O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm. Bizim arkadaşlarımız bu kişiyi bulacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları Ege Bölgesi Toplantısı, İzmir'in Balçova ilçesindeki bir otelde yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı çalıştayda, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriye uyruklu yabancılar hakkında hazırlanan broşürlerle, bilgilendirmeler yapıldı. Geçici koruma altındaki kişilerin hak ve yükümlülüklerinin anlatıldığı broşürlerin bastırılıdığı da ifade edildi.

Çalıştaya Bakan Soylu'nun yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Vekili Jean Marie Garelli, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve davetliler katıldı.

Mültecilerin yaşadığı dramların anlatıldığı ile başlayan çalıştayda konuşan Bakan Soylu,   İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi bir ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasına değinerek,  "İzmir'de bir evin işaretlendiğini öğrendik. O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm. Bizim arkadaşlarımız bu kişiyi bulacak. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bizzat tarafız. Bu kişi bulunacak ve bedelini ödeyecek. Benim bakanlığım döneminde bu tür olaylar çok az yaşandı ama hiçbiri faali meçhul olarak kalmadı. Milletin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok" dedi.



Süleyman Soylu, Gaziemir, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:56 35 yıldır aradığı ikizini morgda buldu
12:56 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
12:56 "505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladık"
12:56 İstanbul'da işyerlerine şok denetim
12:51 Başkent'te yangın sonrası yaralar sarılıyor
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:21 Doğumda annesini kaybeden kuzu "Anne, anne" diye meliyor
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:57:41