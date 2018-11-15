Bakan Soylu: "Örgüte Katılım Son 30 Yılın En Düşük Seviyesine Ulaştı"

15 Kasım 2018 Perşembe 13:58



15 Kasım 2018 Perşembe 13:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne katılımın son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "2015'deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür" dedi.İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Güvenlik yolları projesinin yüzde 76'sının tamamlandığını söyleyen Bakan Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığının SGRS projesi ile sınır güvenlik altyapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz, yüzde 90'ı bitti. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, elektronik denetleme sistemi çalışmalarının 17 il, ilçe ve beldede tamamlandığını aktararak, "Güvenlik kameralarıyla entegre olan okul sayımız da şu an itibarıyla 664 olup, 98 okulda da çalışmalar sürmektedir" dedi.Sahil Güvenlik Komutanlığının SAHMUS, jandarmanın JEMUS ve emniyet teşkilatının muhabere sistemini de birbirleriyle entegre hale getirdiklerini açıklayan Soylu, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi sistemlerini de karşılıklı sorgulamaya açarak 745 olayı aydınlattık" diye konuştu.Çarşı ve mahalle bekçisi uygulamasına yeniden işlerlik kazandırdıklarını söyleyen Soylu, "Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.Terör örgütü PKK ile mücadele hakkında da bilgi veren Soylu, "PKK'ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında arttırdık. Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677'ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250'den 148'e düşmüştür. Özellikle silahlı çatışmadaki düşüş, örgütün eylem kabiliyetinin kırıldığını göstermesi bakımından önemlidir. Keza yurt içindeki terörist sayısı da 2016'daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015'deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür. Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136'sı, bu yıl da 146'sı, aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir" dedi.Bazı belediyelerin PKK ile bağlantılarının son derece net ve açık olduğunu ifade eden Soylu, "Bu belediyelerden dağa para gönderdiler, araç gereç gönderdiler, belediyeleri eleman sevk merkezi olarak kullandılar ve biz de bu istismara' dur' dedik. 10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldık. Bunların 94'ü PKK, 7'si FETÖ iltisaklıydı. Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar; terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır" diye konuştu.Soylu, 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirildiğini kaydederek, "İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de halen görevden uzaklaştırılmıştır. 15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış,16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup, 14 bin 758 kişi ise halen tutuklu durumdadır" dedi.Terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin olarak Soylu, "Tüm terör örgütlerine yönelik toplam operasyon sayımız 2018 itibarıyla 109 bin 737, tutuklu sayımız 12 bin 637, etkisiz hale getirilen terörist sayımız toplam bin 609 olmuştur. Geçen yıl 4 bin 436 köy kontrolü yapılmışken, bu yılın rakamı 11 bin 3 olmuştur. Yine bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun 13'ü kırmızı, 5'i mavi, 6'sı yeşil, 8'i turuncu, 41'i gri, 27'si ise listede yer almayan üst düzey teröristlerdir. Bu kategorideki tüm zamanlardaki toplam sayı ise 377'dir. Tüm terör örgütleri bazında 2018 yılında 308 önemli terör eylemi henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir. Bunların 285 tanesi patlayıcı madde, 2 tanesi ise bombalı araç eylemiydi. Bu eylemlerle ilgili hazırlık içinde olan 54 terörist de etkisiz hale getirilmiştir" şeklinde konuştu.Bakan Soylu şöyle devam etti:"Kolluk birimlerimizce 2018 yılında 23 bin 256'si denizlerde olmak üzere toplam 234 bin 443 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan 4 bin 913 organizatörün de bin 165'i tutuklanmıştır. Denizlerde hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı bu yıl için 86 olmuş, Ege Denizi'nden günlük geçiş ortalaması 2015 yılında 2 bin 347 iken şu anda 89 seviyesine gelmiştir. Bu yıl doğudan gelen göç baskısı artmasına rağmen Türkiye batıya geçişleri kontrol altına alabilmiştir." - ANKARA