Bakan Soylu: "Orta Doğu'yu da barış coğrafyası haline getirecek Türkiye ve bu millettir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'ya huzura kavuşturan Türkiye 'nin Orta Doğu'yu da barış coğrafyası haline getireceğini belirterek, "Dünyada Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen ülkelere buradan söylüyoruz; nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Kürt, Arap, Alevi ve Sünni'ye de sözümüzdür." dedi.Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Abuzer Yıldırım Ek Hizmet Binası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hizmet binasının hayata geçirilmesinde katkı sağlayan hayırsever Abuzer Yıldırım ve ailesine teşekkür etti.Ülke ne zaman hangi sıkıntıya düşmüşse, milletinin gücü, birliği ve kardeşliğiyle sıkıntılardan kurtulduğunu belirten Soylu, "Birinci Dünya Savaşı'nın kötü günleri böyledir, Çanakkale böyledir, Kurtuluş Savaşı böyledir, başımıza sarılmak istenilen birçok hadise böyledir, 15 Temmuz böyledir. Bu garabet işleri, hep milletimizin iradesi ve birliği sayesinde aştık. Bugün de terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet etmesiyle, bu ülkenin her etnik kökenden gelen insanının birlikte ağlayıp birlikte gülmesiyle, bu mücadeleyi bugün başarılı bir şekilde veriyoruz. Bizim gücümüzün kaynağı budur." diye konuştu.Hasımların bunu bildiği için çalışmalarına halen bu yönde devam ettiğini aktaran Soylu, "Türkiye artık basit oyunlarla netice alınabilecek bir ülke değildir. Ne darbe tezgahları işlemiştir, ne sokak eylemi çıkarma işlemiştir, ne kardeşi kardeşe düşürme tezgahları işlemiştir, ne de bu ülkeyi terörle teslim alma planları işlemiştir. FETÖ'yü büyüttüler, darbe yaptırmak istediler. Bir gecede planlarını başlarına yıktık. 40 yıldır PKK'ya yatırım yaptılar, PKK'nın yatırımcıları dahil olmak üzere, hepsi sukutuhayale uğradılar, bugün nefesleri sayılıdır. Hiçbir planları tutmamıştır." ifadesini kullandı.Bakan Soylu, Türkiye'nin bugün bir büyük devlet olmanın gereğini yerine getirdiğine vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bir yandan göç, terör, uyuşturucu gibi küresel problemlerle uğraşmaktadır, diğer yandan ülkesini dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmek için çalışmaktadır. Bugünün Türkiye'si artık gazete manşetleriyle, batılı komisyonların, uluslararası kuruluşların, yabancı ülke parlamentolarına sunulan bilmem ne tasarılarıyla korkutulup, sindirilebilecek bir ülke değildir. Türkiye bugün kendi göbeğini kendisi kesen, ekonomik istikrarından, siyasi istikrarından ve güvenlik istikrarından ne pahasına olursa olsun taviz vermeyen, demokrasisini sürekli tahkim eden bir ülkedir.""Son 6-7 yıldır çok zor bir viraja girdik"Türkiye'nin 2002-2013 yıllarında önce alt yapı meselesiyle işe başladığını anlatan Soylu, şunları kaydetti:"Hatırlayın, Sayın Cumhurbaşkanımız 2002'de ilk kez iş başına geldiği zaman, attığı ilk adım, 6 aylık bir acil eylem planı ilan etmek olmuştu. İçindeki başlıklar; 15 bin kilometre duble yol, vergi reformu, reel sektörün sorunları, yatırımlar, turizm gibi somut alanlarla ilgili tedbirler vardı. 2002 başında neredeyse tamamen durmuş bir ülkeden 2013'e kadar IMF'den bağını koparmış, bugün altyapı yatırımlarını dünya standartlarına getirmiş, mega projelerine başlama aşamasında olan bir Türkiye'ye geldik. 2013'ten sonra da hem bu kalkınma hamlemize dönük saldırıları savuşturduğumuz, hem demokrasimizi tahkim ettiğimiz hem de küresel sorunlarla yüzleştiğimiz bir dönem yaşadık. Son 6-7 yıldır çok zor bir viraja girdik. Allah'a çok şükür, devrilmeden, savrulmadan bu virajı aldık. Küresel göçün yükü bir yandan, azdırdıkları PKK terörü bir yandan, içimize yuvalanmış FETÖ'nün ihaneti bir yandan, bize diz çöktürmek için yaptıkları ekonomik saldırılar bir yandan; çok şükür hepsiyle mücadele ettik, hepsini savuşturduk. Bugün Türkiye, uluslararası üç operasyonu, batı dünyasının açık itirazına rağmen başarıyla gerçekleştirmiştir. Bugünün Türkiyesi Iğdır-Kars arasında, 2286 rakımda kaymak gibi duble yol yapabilecek güce ulaşmış, PKK'yı bitme noktasına getirmiştir. Onlarca provakasyona rağmen, onlarca dedikoduya, iftiraya rağmen, maliyetine rağmen Türkiye bugün yanı başındaki drama kayıtsız kalmamış ve göçü büyük bir başarıyla yönetmektedir.""Orta Doğu'yu da barış coğrafyası haline getirecek Türkiye ve bu millettir"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan çalışmalar neticesinde daha önceleri "Güneydoğu'nun kaderi değişmez" denen bölgelerde insanların rahatça iş yapabildiğini, gece yarılarına kadar insanların rahatça dolaşabildiğini ve bölgeye huzur getirildiğini vurguladı.On binlerce insanın bölgeye turizm amacıyla geldiğini anımsatan Soylu, şu görüşlerini paylaştı:"Dünyada Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen ülkelere buradan söylüyoruz; nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Kürt, Arap, Alevi ve Sünni'ye de sözümüzdür, Orta Doğu'yu da barış coğrafyası haline getirecek Türkiye ve bu millettir. Bu Allah'a sözümüz ve yeminimizdir. Tüm mağdurlara sözümüzdür bu. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Kardeşliğimize sahip çıkarak bunu sağlayacağız. Bugünün Türkiye'si, tesadüflerle veya günlük siyasi refleksler yönetilen bir ülke değildir. Attığımız her adım, bir strateji dahilinde, yazılı politikalar ve eylem planı dahilinde atılan adımlardır. Sadece genel ülke politikası için değil, kurumsal bazdaki adımlarımızda da bu böyledir."Rakamlarla Türkiye'deki asayişBakanlığın göçte, trafikte, uyuşturucu ile mücadelede ve diğer başlıklarda eylem planlarının olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:"İşte bugün Türkiye'de asayiş olaylarında büyük bir azalış elde ettik. 100 bin kişi başına evden hırsızlık rakamı Almanya'da 117, Fransa'da 348, Türkiye'de ise 89'dur. Bu başlıkta son iki yılda yüzde 39'luk bir azalış trendi yakaladık. 2017-2019 arasında günlük evden hırsızlık ortalaması İstanbul'da 80'den 35'e, Ankara'da 31'den 4'e, İzmir'de ise 21'den 5'e düşmüştür. Bunlar kolay yapılan şeyler değil. Bakın FETÖ bizi felç etmeye çalıştı. 15 Temmuz'dan sonra hep birlikte toparlanıp, öyle bir iklim oluşturduk ki Allah'a çok şükür mücadelemizin her birinin sonucunu alıyoruz."Soylu, geçen yılın ilk 10 ayı ile bu yılın ilk 10 aylık verilerini kıyasladıklarında mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 9, tüm hırsızlık suçlarının yüzde 13 azalma olduğunun görüldüğünü belirterek, "Uzun yıllardır içimizi acıtan trafik kazalarında ölümlü kaza sayısında yüzde 26, olay yeri can kaybında yüzde 28.5 azalış elde edilmiştir." dedi.Uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda da önemli mesafelerin katedildiğini bildiren Soylu, sözlerine şöyle devam etti:"Görülen net bir şey var ki Türkiye huzurda, asayişte, terörde vepek çok güvenlik başlığında kısa vadeli spot başarılar değil, 15 Temmuz sonrasını tarif eden anlamlı ve olumlu trendler yakalamıştır. Bunların hepsi de planlı ve kararlı bir iradenin, milletine inanmanın, koyduğu hedeflere inanmanın neticesidir. İşte bu politika çerçevesinde, diğer tüm kolluk birimlerimizde olduğu gibi Emniyet Genel Müdürlüğümüzün de kapasitesini artırmaya gayret ediyoruz. Personel kapasitesini, yeni personel alımlarıyla, düzenlenen eğitimlerle hem nicelik hem nitelik olarak arttırırken, yeni ekipman ve malzeme alımlarıyla da teknik kapasitesini güçlendiriyoruz. Bunun yanında bilişim altyapısını geliştiriyor, teknoloji kullanımını yükseltiyor ve bu alanda tüm kolluk birimlerinin birbiriyle entegrasyonunu artırıyoruz. Sadece jandarma ve emniyetin parmak izi veri tabanlarını birbirine entegre ettik, 2 bin 065'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olayı aydınlattık."Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan bu yana toplam 214 hizmet binasının Emniyet Genel Müdürlüğüne kazandırıldığını vurgulayarak, tamamlanan bu projelerle 1,1 milyon metrekare fiziki alan kazandırıldığını, milletin hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.Konuşmanın ardından beraberindekilerle açılışı gerçekleştiren Soylu, daha sonra binayı gezdi.