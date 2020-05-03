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Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.

Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştü
03.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Bakan Soylu, 2015'te İstanbul'da inşaatta çalıştığı sırada PKK'lı teröristlerce kaçırılan 19 yaşındaki Ömer Gökçe'nin, Taşlıçay ilçesinde çiftçilik yapan babası Salih gökçe ile görüştü.
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine de katılan ve bir süre önce ilçeye dönerek çiftçilik yapmaya devam eden baba Gökçe'yi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ziyaret ederek içinde gıda malzemelerinin bulunduğu koli verdi.
Belediye Başkanı Sayan, daha sonra Bakan Soylu'yu telefonundan görüntülü arayarak baba Salih Gökçe ile görüştürdü.
Oğlunun Suriye'ye götürüldüğünü Soylu'ya anlatan baba Gökçe'nin, "Diyarbakır'da zaten sizinle görüşmüştük" sözleri üzerine Bakan Soylu, "Sizleri iyi hatırlıyorum. Sizlere minnettarız, müteşekkiriz, bu millet minnettar, bu millet müteşekkir. Allah sizlerden razı olsun." ifadesini kullandı.
Baba Gökçe'nin "Sizden bir ricam var bakanım" sözleri üzerine Bakan Soylu'nun "Buyur, emret" demesi üzerine baba, 2 oğlunun korucu olmasını isteğini söyledi.
Soylu da "Ben hemen Vali Beye söylüyorum. Hemen sağlıyorum inşallah." şeklinde cevapladı.
Baba Gökçe'ye hal hatır soran Bakan Soylu, babanın "Oğlumun kurtarılmasını istiyorum, orası açıldığında (Diyarbakır anneleri), tekrar gideceğim" demesi üzerine Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu mücadeleyi yapıyoruz. Sabırlı olun inşallah. Bu yolun sonu aydınlıktır inşallah" diye konuştu.
"HDP çocuklarımızı bize teslim etsin"
Baba Gökçe, telefon görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun askere gitmesine 20 gün kala 2015'te PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirtti.
Oğlunun terör örgütü tarafından alıkonulduğunu ve onu kurtarmak için Suriye'ye kadar gittiğini ifade eden Gökçe, şöyle konuştu:
"Benden 10 bin dolar istediler. 15 bin lira paramı aldılar. Çocuğumu vermediler. Sonrasında 7 ay Diyarbakır annelerinin nöbetine katıldım. Buradan HDP'ye sesleniyorum. Ben 7 ay Diyarbakır'da kaldım. Bir insan 2 gün insanın evinin önüne gelirse insan dayanamaz 'neye geldin?' der. HDP milletvekilleriyle hepsiyle konuştum. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Şehirde HDP, dağda PKK hiçbir farkları yok. Diyorlar ki 'Kürtlerin savunucusuyuz' ben onları Kürtlerin savunucusu olarak görmüyorum. Eğer Kürtlere destek veriyorlarsa dağdaki çocukları getirsin. Fakirin, fukaranın ve mazlumun çocuklarını götürdüler. Benim ne suçum vardı. Ben çocuklarımı ne şartlarda büyüttüm. HDP çocuklarımızı bize teslim etsin."
Gökçe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle görüşmesinden dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gökçe, PKK, Güncel, Haber

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