Bakan Soylu: PKK Terör Örgütü Diye Bir Şey Kalmayacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , "Bugün 30 yılın teröre katılımdaki en düşük rakamındayız. Teröre katılım yok. Terör örgütü içerisinde aileleri ikna ederek son iki yılda 350 kişiyi adalete teslim ettik. Alttan çalışıyoruz, üstten de çalışıyoruz. Son iki yılda 3 bin mağara ve sığınaklarını tarumar ettik. Bu ülkede PKK terör örgütü diye bir şey kalmayacak" dedi. Ankara 'nın Mamak ilçesinde düzenlenen kahvaltıda şehit aileleri, gazi ve yakınlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, Türkiye 'nin başka ülkelere benzemediğini söyleyerek, şöyle konuştu:"Biz başka milletlere benzemeyiz. Çünkü sadece kendi ile sorumlu olan millet değiliz. Biz sadece kendi ülkemizin güvenliği için değil, etrafımızdaki coğrafyanın güvenliğini temin etmek için de çalışıyoruz. Biz bugün, sizin karşınızdayız. Karşınızda olurken de sorumluluğumuzu hiçbir daim unutmuyoruz. Attığımız her adımın bu ülkeye neler kazandıracağını biliyoruz. Bu coğrafyanın kararları önemlidir. Bu ülkenin kararları sadece kendini değil, başka coğrafyaları da ilgilendirir. Bizim için bu dünya, bir sınav dünyasıdır. Bizim için bu dünya, bir imtihan dünyasıdır. Attığımız her adımın bu ülkeye neler kazandıracağını biliyoruz. Biz Müslümanız. Paraya şana, şöhrete şımartılmış sevgiye… Kanıyor muyuz, kanmıyor muyuz? Ona bakılır. Biz Müslümanız. Biz bir imtihana tabiyiz. Biz Avrupa 'ya benzemeyiz, anasını, babasını huzur evlerine gönderen o medeniyetin insanlarına benzemeyiz. Biz anamıza, babamıza sahip çıkarız, mezarlarına sahip çıkan asaletli bir milletiz."Bakan Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'in kendisine yönelik, 'meczup' sözünü anımsatarak, "İnşallah bizim grup başkanvekilleri de o CHP sözcüsüne yanıt verir" diye konuştu.'SURATINDA MEYMENET YOK'Süleyman Soylu, HDP eş Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan 'ın, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik açıklamalarını hatırlattı. "Kürdistan'ı biz kazanacağız" diyen Sezai Temelli için, 'suratında meymenet yok' ifadelerini kullanan Süleyman Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: "HDP'nin eş genel başkanı diye bir adam var. O suratında meymeneti silinmiş. Baktığınızda suratında meymenet olmadığını görürsünüz. Diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, AK Parti ile MHP kaybedecek' diyor. Bunlar tarumar eder ülkeyi. HDP, PKK'nın siyasi kolu, avukatı, savunucusu olmuş olmaktır. Tehdit gördüğümüz meseleleri anlatırız, amenna ama beni şaşırtan odur ki; biz 40 yıllık mücadeleden sonra bugün bir seçimde çıkıyoruz ve birilerine PKK'yı anlatmaya çalışıyoruz. İşte beni şaşırtan odur ve bunu milletimize değil, siyasetçi diye ortaya çıkan, oy isteyen, oy isteme adına bu hain terör örgütünü, bu katilleri savunmaya çalışan bir takım siyasetçilere anlatmaya çalışıyoruz. Ben buna şaşırıyorum. Burada şehit yakınları ve gaziler olarak bir aradayız. Türkiye'nin her tarafında sizin gibi yüzlerce şehit ailesi, gazi, gazi yakını varken, bunların önemli bir çoğunluğu PKK eylemleri sırasında şehit düşmüş, gazi olmuşken, birilerine hala PKK'nın kim olduğunu anlatmak inanın bana çok garip gelmektedir. HDP dediğiniz partinin PKK ile ilişkisi o kadar doğal ve sıkıdır ki; tartışmaya, anlatmaya gerek bile yoktur."'BASTIĞI YERDE OT BİTMEZ' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eleştirerek şöyle konuştu:"Bu benim kişisel görüşüm. Ben geçenlerde bir laf ettim, dedim ki; 'bastığı yerde ot bitmez' yalan mı söyledim. SSK Genel Müdürü oldu, kuruttu. CHP Genel Başkanı oldu, kuruttu. Neye elini attıysa kuruttu. 31 mart seçimlerinde bizi mahcup etmeyin."Bakanı Süleyman Soylu, bu ülkede en yakın zamanda PKK terör örgütü diye bir şey kalmayacağını vurgulayarak, "Bugün son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük rakamındayız. Teröre katılım yok. Terör örgütü içerisinde aileleri ikna ederek son iki yılda 350 kişiyi adalete teslim ettik. Alttan çalışıyoruz üstten de çalışıyoruz. Sın iki yılda 3 bin mağara ve sığınaklarını tarumar ettik. Bu ülkede PKK terör örgütü diye bir şey kalmayacak" şeklinde konuştu.- Ankara