Bakan soylu: pkk'yı alır deaş'a üst üste koyar hepsini sileriz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bize DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin. Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştıramazsınız. Biz bunu yemeyiz ve kabul etmeyiz. Hiç kimse merak etmesin. Biz PKK'yı alır, DEAŞ'la üst üste koyar hepsini bir kalemde siler süpürürüz. Bu coğrafyaya da huzuru, barışı, kardeşliği getiririz" dedi.

Ankara'da Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı tarafından düzenlenen pilotluk ve teknisyenlik kursunu tamamlayan askerler için Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene Bakan Soylu'nun yanında, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve askeri personel ile mezun olan askerlerin aileleri katıldı.

'BAŞARAMIDILAR, BAŞARAMAYACAKLAR'

Bakan Soylu, Türkiye'nin hem kendi ülkesinden hem de Ortadoğu'dan terör belasını kazımak üzere yola çıktığını belirterek, bu bölgede kimin kim olduğunu, kimin kiminle ortak olduğunu, sivilin nerede, teröristin nerede olduğunu, kimin hangi etnik kökenden olduğunu, kimin Arap, kimin Türkmen, kimin Kürt olduğunu, sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy bildiklerini söyledi.

Türkiye'nin 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini ifade eden Bakan Soylu, "PKK'nın güya uyanık sözcüleri, bugün verdiğimiz mücadeleyi 'Türk-Kürt kavgası' diye dünyaya pazarlamaya çalışıyorlar. Bütün dünya bilsin; biz bin yıldır birlikte yaşıyoruz. Farklı mezhep gruplarından arkadaşlarımızla, alevisiyle, sünnisiyle, lazıyla, pomağıyla, zazasıyla birlikte çalışıyoruz, birlikte yaşıyoruz. Düğünler yapıyoruz, aileler kuruyoruz. PKK ve onun borazanları, bu bin yıllık kardeşliğimizi, 40 yıldır bir terör örgütünün içinde yok etmeye çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramadılar ve başaramayacaklar" dedi.

'DÜNYA CEVAP VERSİN, SİVİLLERİ VURAN KİMMİŞ?'

Barış Pınarı Harekatı'na değinen Bakan Soylu, uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin sivilleri vurduğuna dair iddialar yer aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Dünyaya sesleniyorum, bize laf söyleyenlere söylüyorum. Dün Akçakale'de sivilleri kimin vurduğunu gördünüz mü? Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi, 9 aylık bir Suriyeli bebek oldu. İnancımız odur ki, 11 aylık Bedirhan bebeğimizle, Aylan bebekle hep beraber cennette oyun arkadaşı oldular. Dünya bana cevap versin, sivilleri vuran kimmiş? PKK'nın siyasi kolu cevap versin, sivilleri vuran kimmiş? ve ben buradan bir başka soru daha sormak istiyorum. Hem içeride hem dünyadaki kafası karışıklara sormak istiyorum. Dün Türkiye'ye atılan havan mermileri, bir egemen devletin ordusundan mı atıldı? Bir resmi ordunun havan mermisi mi düştü Akçakale'ye? Hayır. Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz, onlar 'hayır' diyorlar. Peki o zaman kim bunlar? O havanın başında kim vardı? Bu havan mermisini bize hangi devletin resmi ordusu attı, bize onu söylesinler? Bunlar asker değilse, terörist olduğunu da kabul etmiyorsanız, o havan mermisini normal sivil insanlar mı attı? Roketatar taşıyan, bir devletin üniformalı resmi askeri de olmayan bir insana, 'terörist' demeyelim de ne diyelim?"

Bakan Soylu, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, Türkiye'ye işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili de 500'e yakın kişiye işlem yapıldığını ve 121 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

'HEPSİNİ BİR KALEMDE SİLER SÜPÜRÜRÜZ'

PKK ve DEAŞ'ın terörde, göçmen kaçakçılığında, uyuşturucu ticaretinde ve petrol pazarlığında ortak olduğunu belirten Bakan Soylu, bunların patronlarının da aynı olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

Bize DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin. Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştıramazsınız. Biz bunu yemeyiz ve kabul etmeyiz. Hiç kimse merak etmesin. Biz PKK'yı alır, DEAŞ'la üst üste koyar hepsini bir kalemde siler süpürürüz. Bu coğrafyaya da huzuru, barışı, kardeşliği getiririz. Hem dünyayı, hem bulunduğumuz coğrafyayı, hem de ülkemizi bu terör belasından kurtarmak zorundayız. Çocuklarımıza böyle bir dünya mirası bırakamayız. Bunun için her türlü imkanı kullanmak, her türlü gayreti göstermek zorundayız."

Bakan Soylu insansız hava aracı teknolojilerinin de bu mücadeleye büyük katkı sağladığını belirterek, "Zeytindalı Harekatı boyunca TSK verilerine göre etkisiz hale getirilen terörist sayısının yüzde 28.2'si, İHA-SİHA'ların doğrudan ve dolaylı katkısıyla etkisiz hale getirilmiştir. Keza iç güvenlik operasyonları çerçevesinde de İHA ve SİHA'larla gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda şehit vermiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından mezun olan 31 pilot ve 36 teknisyene bröveleri takılarak diplomaları verildi.