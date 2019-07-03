Bakan Soylu: Prensibimiz düzenli göçü yönetmek, düzensiz göçü engellemek üzerinedir

TÜRKİYE-Afganistan-Azerbeycan-Irak-İran-Pakistan Bölgesel İşbirliği Toplantısı'nda bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ; "Bizim prensibimiz düzenli göçü yönetmek, düzensiz göçü engellemek üzerinedir. Çok ciddi bir gayret içindeyiz" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Afganistan-Azerbeycan-Irak-İran-Pakistan Bölgesel İşbirliği Toplantısı'na katıldı. Soylu, "Bu yıl için de şu ana kadar 62 bin 515 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmiş durumdayız. 2018 yılında 8,5 milyon adet ectasy, 67 ton esrar, 18 ton eroin, 27.7 milyon adet captagon yakalaması gerçekleştirdik. Önemli bir tehdit altında olduğumuzu ve buna karşı önemli bir mücadele içinde olduğumuzun altını çizmek isterim" dedi.Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakan Yardımcısı Dr. Alema Alema, Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakan Yardımcısı Sayın Jasim Muhammed Hasan Atıyya, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Pakistan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Azam Süleiman Khan, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Haydar Haydrov katıldı.Toplantının açılış konuşmasını Vali Ali Yerlikaya yaptı.





"PRENSİBİMİZ DÜZENLİ GÖÇÜ YÖNETMEK, DÜZENSİZ GÖÇÜ ENGELLEMEK ÜZERİNEDİR"

Toplantıda konuşan Süleyman Soylu, Türkiye olarak Ortadoğu kaynaklı düzenli ve düzensiz göçün en kritik noktasında bulunduğumuz belirterek, "Birleşmiş milletler raporuna göre dünyada 2015'ten beri en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Sadece Ortadoğu değil, önemli ölçüde Afrika kaynaklı düzensiz göçle de mücadele ediyoruz. Halen ülkemizde 3.6 milyon Suriyeli, uluslararası koruma statüsüyle bulunmaktadır. 334 bin 154 kişi, özellikle Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında sağlanan huzur ortamı sayesinde ülkelerine geri dönmüştür. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2017'de 175 bin 752, 2018'de ise 268 bin 003 kişiydi. Bu yıl ise hafta başı itibarıyla 137 bin 035 kişidir. Bunların 12 bin 798'i denizde yakalanmış ve bir anlamda ölümden kurtarılmıştır. Bizim prensibimiz düzenli göçü yönetmek, düzensiz göçü engellemek üzerinedir. Çok ciddi bir gayret içindeyiz" dedi.





"PKK'YA KATILIM 2014'TE 5 BİN 556, 2018'DE İSE 136 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR"

"Türkiye olarak yaklaşık 40 yıldır, PKK terör örgütüyle mücadele halindeyiz" diyen Bakan Soylu, "Ayrıca FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle de mücadele ediyoruz. Çok kayıplarımız oldu. Ancak son üç yıldır bu alanda ciddi bir başarı elde ettik. Türkiye, uluslararası raporlarda da ifade edildiği üzere, terör nedeniyle yaşanan ölüm olaylarında en çok azalmanın olduğu 5 ülke arasına girmiştir. Elbette ki bu konuya da önemli bir kaynak ayırdık ve ciddi bir strateji değişikliği yaptık. 2017 yılında 93 bin 508; 2018 yılında ise 129 bin 787 terör operasyonu gerçekleştirdik. Bu yıl son rakamımız ise 72 bin 560'tır. 2017 yılında 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, 2018'de 361 oldu, bu yıl için ise 125'tir. Buradaki azalma, örgütün eylem kabiliyetinin daralmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda PKK'ya katılım, 2014'te 5.556, 2018'de ise 136 olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl için halen 51 kişi katılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Dünyada hem doğal hem sentetik uyuşturucu arzı korkutucu şekilde artmaktadır. Dünyada uyuşturucu kullanımına bağlı doğrudan ölümler 300 bin civarındadır" diyen Bakan Soylu, "PKK, Avrupa uyuşturucu pazarının neredeyse tamamını elinde tutuyor. Yılda 1,5 milyar dolar uyuşturucu geliri olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu karanlık tablo ile mücadele etme noktasında insiyatif almak, gayret göstermek durumundayız" diye konuştu.





"TÜRKİYE AVRUPA ECSTASY YAKALAMALARINDA UZUN YILLARDIR İLK SIRADA"

Bakan Soylu, "Türkiye Avrupa ectasy yakalamalarında uzun yıllardır ilk sıradadır. 2017'de 8.6 milyon tablet ele geçirilmiştir ve bu miktar bir önceki yıla ait rakamın iki katından fazladır, aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında ele geçirilen miktardan fazladır. Yakaladığımız amfetamin miktarımız da yine aynı şekilde Avrupa'nın tamamından fazladır, metamfetamin yakalamalarımız da hemen hemen aynıdır. Sadece karada değil, uluslararası sularda da uyuşturucu operasyonları yapıyoruz. 2017 yılında Türkiye olarak toplam 118 bin 007 operasyon yapmıştık, bunu 2018'de 147 bin 562'ye çıkardık. Bu yıl için de şu ana kadar 62 bin 515 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmiş durumdayız. 2018 yılında 8,5 milyon adet ectasy; 67 ton esrar, 18 ton eroin, 27.7 milyon adet captagon yakalaması gerçekleştirdik. Önemli bir tehdit altında olduğumuzu ve buna karşı önemli bir mücadele içinde olduğumuzun altını çizmek isterim" şeklinde konuştu.

- İstanbul