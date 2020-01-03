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Bakan Soylu, Sakarya'da cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakaryalı iş adamı Erdal Taşkın'ın hayatını kaybeden eşinin cenaze namazına katıldı.

03.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:44 Bakan Soylu, Sakarya'da cenaze namazına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakaryalı iş adamı Erdal Taşkın'ın hayatını kaybeden eşinin cenaze namazına katıldı.

İçişleri Süleyman Soylu'nun arkadaşı olan Demokrat Parti eski il başkanı ve iş adamı Erdal Taşkın'ın eşi Meral Taşkın hayatını kaybetti. 54 yaşında hayatını kaybeden Meral Taşkın için Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan Sapak Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taşkın ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu. Bakan Soylu'nun yanı sıra cenaze namazına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ve sevenleri katıldı.

Taşkın, cenaze namazı sonrası Serdivan Merkez Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Süleyman Soylu, Erdal Taşkın, Güncel

Kaynak: İHA

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