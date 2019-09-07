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Bakan Soylu, şehit Kansuva için taziye mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün şehadete erişen Mardin Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet diliyorum.

07.09.2019 21:54 Bakan Soylu, şehit Kansuva için taziye mesajı yayımladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün şehadete erişen Mardin Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Bakan Soylu, şehit Kansuva için resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümün en kutsalını seçmişti, En kutsalını sevdanın. En güzeli için dövüşmüştü bayrağın, En şereflisi için davanın... Bugün şehadete erişen Mardin Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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