Bakan Soylu, Şehit Kaymakam Safitürk'ün Mezarı Başında Dua Etti

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:44



17 Kasım 2018 Cumartesi 12:44

AFAD Sakarya'nın ev sahipliğini yaptığı il müdürleri kampına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitük'ün mezarını ziyaret etti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sakarya İl Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı iki günlük birlik müdürleri kampına katıldı. Burada inceleme yapan Bakan Soylu, daha sonra Mardin'in Derik ilçesi Kaymakamıyken PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırıda şehit olan Muhammed Fatih Safitürk'ün mezarını ziyaret ederek dua etti. Ziyarete Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da eşlik etti. Burada bir süre dua eden Bakan Soylu, daha sonra şehit kaymakamın babası Asım Safitürk'ü evinde ziyaret etti.Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Soylu, Sakarya'dan ayrıldı. - SAKARYA