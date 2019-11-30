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Bakan Soylu şehit polis Taha Uluçay'ın Adıyaman'daki ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 26 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın ailesini ziyaret etti.

30.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:34Bakan Soylu şehit polis Taha Uluçay'ın Adıyaman'daki ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ın Sincik ilçesinde 26 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın ailesini ziyaret etti.
Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan ailenin evine giden Soylu, şehidin yakınlarıyla görüştü.
Soylu, ziyaret sırasında, bir hafta önce sünnet olan şehidin 2 yaşındaki Tuğra Berk'e oyuncak hediye etti.
Aileyle bir süre sohbet eden Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Vali Aykut Pekmez ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de eşlik etti.

Taha Uluçay, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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