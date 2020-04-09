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Bakan Soylu: Şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim" uyarısında bulundu.

09.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:05
Bakan Soylu: Şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim" uyarısında bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı. Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim, inanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel
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