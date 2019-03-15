Bakan Soylu Sert Konuştu, Destek İstedi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erdoğan futbolu iyi biliyor değil mi? Şu 4 buçuk yılda ayağına topu bir verin, Cumhur İttifakı'nın da gücüyle, Zillet İttifakı'nın kalesinin 90'ına golü bir çaksın" dedi.Bir dizi açılış ve miting yapmak için Adana'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun yağmura rağmen alanı dolduran vatandaşlara hitap etti. Bakan Soylu, Türkiye'nin on yıllardır büyük sıkıntılar çektiğini, darbelerle ve ekonomik saldırılarla boğuştuğunu kaydederek, Ceyhan'ın yıllardır, "Bu ülkeyi idare edemezsiniz" diyenlere karşı, "İktidar da biziz, muktedir de biziz" dediği için güçlendiklerini söyledi."Onlar Kandil'in robotu, oyuncağıdır"Bakan Soylu, kendisine sert konuştuğu için kızdıklarını belirterek, "Kadının biri çıkacak 'Sırtımızı PKK'ya yasladık' diyecek, ben de sakin kalacağım, öyle mi? Bunlara 4 tane duvar verdik. Artık hangisine isterlerse sırtlarını ona dayasınlar. Ülkemizin üzerine birçok oyun oynadılar, beceremediler. Belki biraz oyaladılar ama biz bugün ayaktayız. Hala hafif şımardılar mı, isteklerinden ve arzularından vazgeçmiyorlar. İstanbul'da milletvekili demeye dilimin varmadığı kişiler, Diyarbakır'a gidecekler ve Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için yürüyeceklermiş. Ben de 'Sizi yürüten adam değildir' dedim. Yürüyebildiler mi? İstanbul'da otellerinden çıktılar, bir metre ilerde şapa oturttuk şapa. Onlar milletvekili değildir. Onlara milletvekili demeyi, milletimize hakaret görüyorum. Onlar PKK'nın, HDP'nin vekilleridir. Onlar bu aziz milletin vekili olamayacak kadar karaktersizlerdir. Onlar Kandil'in robotu, oyuncağıdır" diye konuştu."Teröristlerin burnundan fitil fitil getirmeyen adam değildir"Dağlarda 15 bin teröristin olduğunu, operasyonlarla birlikte terörist sayısını 700'e düşürdüklerini kaydeden Bakan Soylu, İnsansız Hava Araçları'na geliştirilen yeni yazılımdan bahsederek, "Bu yazılımla birlikte bugüne kadar pestillerini çıkarmıştık. Mayıs ayından sonra da o teröristler bırakın dağlarda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacaklar. Bu yıl 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Bundan sonra da Türkiye, askeriyle, polisiyle ve teknolojisiyle, terörle mücadeleye en güçlü şekilde devam edecek. 13-14 yaşındaki kızları, Doğu ve Güneydoğu'dan dağa götürüp de tecavüz eden Murat Karayılan hayvanıyla, Cemil Bayık hayvanının burnundan fitil fitil getirmezsek adam değiliz" ifadelerini kullandı."PKK'yı meclise Kılıçdaroğlu taşıdı"Türkiye'nin asayiş, narkotik ve terörle mücadele çalışmalarını görenlerin, yeni bir oyun yapmaya çalışıldığını belirten Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Önümüzde 4 buçuk yıl seçimin olmadığı bir dönem var. 50 yıldan beri böyle bir dönem olmadı Türkiye'de. İlk kez 4 buçuk yıl Cumhurbaşkanı'ndan belediye başkanına, esnafından işçisine, çiftçisine kadar herkes harıl harıl çalışacak. Bu 4 buçuk yılda geçtiğimiz 7 yılda olduğu gibi yeni bir tezgah kurdular. 24 Haziran Seçimleri'nde PKK'yı meclise biz değil, Kemal Kılıçdaroğlu taşıdı. Aynı zamanda İYİ Parti ve Saadet Partisi de onlarla kol kolaydı. Mecliste İçişleri Bütçesi tartışılırken kadının biri bana 'Sizin askerleriniz, polisleriniz işgalcidir' dedi. Hiç merak etmeyin, ağzının payını verdim. Ama ben lafı söyleyene değil, söyletene bakarım. CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, FETÖ, PKK bu planın içerisinde. 2 bin 999 HDP ve PKK'lı meclis üyesini, bunlar kendi listelerinden aday olarak gösterdi. O zaman bir karar verelim.""Uyuşturucu satıcılarını da patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz"Türkiye'nin her mücadelesinde istim üzerinde olduğunu belirten Bakan Soylu, "Geçtiğimiz günlerde söylediğim 'Polisimiz, okul çevresinde uyuşturucu satıcısının gördüğü yerde ayaklarını kırsın' sözlerine kızdılar. Yanlış mı demişim? Çocukları uyuşturucuya alıştırsınlar, annelerin gözlerini morartsınlar, biz de keyifle bakanlık yapalım, öyle mi? Öyle bir şey yok. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarıyla 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Bir günde 7.2 ton esrar, 1 buçuk ton eroin, geçen yıl 1 ton kokain yakalamıştık, şimdi iki ayda bu rakamı geçtik. Önümüzdeki 4 buçuk yılda daha fazla iş yapacağız. Buradaki annelere namus sözü veriyorum, bu uyuşturucu satıcılarını da patronlarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek namerdiz" diye konuştu.Bakan Soylu, yanında bulunan Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ile Ceyhan Belediye Başkan Adayı Ali Alper Boydak'ın ellerini havaya kaldırarak, oy istedi. Bakan Soylu, "Erdoğan futbolu iyi biliyor değil mi? Şu 4 buçuk yılda ayağına topu bir verin, Cumhur İttifakı'nın da gücüyle, Zillet İttifakı'nın kalesinin 90'ına golü bir çaksın" dedi.Bakan Soylu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç, Tamer Dağlı ve Ayşe Sibel Ersoy ile birlikte alandan ayrıldı. Bakan Soylu, Cuma Namazını kıldıktan sonra Adana'da gerçekleştireceği diğer programlara katılmak için Ceyhan'dan ayrılacak. - ADANA