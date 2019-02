Bakan Soylu: Şeytanın Bilmediği Hileleri Bilen Terörist Yapısıyla Karşı Karşıyayız

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , FETÖ'nün çok farklı, karmaşık ve girift bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Çok net söyleyelim, şeytanın bilmediği hileleri bilen bir terörist yapısıyla karşı karşıyayız" dedi. Ankara 'da yasa dışı eylem yapan bir kadının polis tarafından taciz edildiği iddiasıyla da ilgili de Bakan Soylu, "Mahkemede görüşeceğiz. Bu konuda elimizde öyle bir belge var ki; bu konunun arkasında duranlar ve bizim evladımıza 'tacizci' diyen alçaklar gereğini görecektir" diye konuştu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 81 ilin jandarma komutanı ile askeri personel katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, jandarmanın 2017 yılında 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018 yılında yüzde 22 artırılarak 125 bin 92'ye çıkarıldığını söyledi.'JANDARMAYA 28 BİN 180 PERSONEL ALIMI PLANLANMAKTADIR'Jandarmaya 2017 yılında 24 bin 49, 2018 yılında ise 25 bin 949 personel alındığını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:"2019'da ise 27 bin 180 personel alımı planlanmaktadır. Bu alımlar sayesinde 2017'de 53 yeni jandarma komando taburu, 2018'de 17 yeni jandarma komando taburu, 9 jandarma komando bölüğü, 4 cezaevi koruma taburu, 19 cezaevi koruma bölüğü, 1 ilçe jandarma ve 18 karakol komutanlığı kurulmuştur. Önemli bir yatırım da jandarmamızın teknik kapasitesi ile ilgili olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında milli helikopterimiz olan T-129 atak helikopterlerden 4 adet aldık, 2019'da 2 adet daha alımı planlanmış olup, Nisan ayında inşallah bu sayı 6'ya çıkacaktır. 19'u silahlı, 23 İHA'sı olan jandarma bünyesine 2019 yılında 30 SİHA daha alınması planlanmaktadır. 2018 yılında 500'ü arazi tipi, 980 yeni jandarma devriye aracı tedarik edilmiştir. 2017'de 90 ve 2018'de 194 yeni kirpi alımı yapılmış, 10 adet de kirpi ambulans tedarik edilmiştir. Şu anda 611 kirpi ve 10 kirpi ambulans mevcuttur. 2018 yılında asayiş hizmetleri için 120, trafik hizmetleri için 60 yeni motosiklet alınmıştır. 2019'da asayiş hizmetleri için 100 tane daha almayı planlıyoruz. Geliştirilen kimlik sorgulama sistemi ile kimlik ve ehliyetler üzerindeki barkot/ karekotların otomatik olarak okunması ve çok kısa sürede sorgulamaların yapılması sağlanmıştır. 1125 adet cihaz birliklerde kullanılmakta olup, ayrıca 2019 yılı içerisinde 2 bin adet ilave cihazın tedarik edilmesi planlanmaktadır."'TACİZCİ DİYE NİTELEYİP FELÇ ETMEYE ÇALIŞANLARA PABUÇ BIRAKACAK DEĞİLİZ'Ankara'da yasa dışı eylem yapan bir kadının polis tarafından taciz edildiği iddiasına değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:"Geçen gün Ankara'da Sakarya Caddesi'nde polisimiz, orada kanunsuz eylem yapan ve defalarca nezaketen... Videosunu da yayımladık. Görmek istemeyenler bir kez daha baksınlar ve görsünler. Defalarca uyardık 'Bu eyleminiz kanunsuzdur, kardeşim eyleminizden vazgeçin' denilmesine rağmen, bu konudaki bütün uyarıları kanuni ölçüde yaptıktan sonra, bizim 'karga tulumba' dediğimiz metotla oradaki polislerimiz de karga tulumla aldılar, arabaya koydular. Terör örgütünü her fırsatta destekleyenler, FETÖ ile sosyal medyada ortaklık yapanlar, zihinlerinde ve kalplerinde bu ülkedeki güvenlik kuvvetlerine her zaman kendisine düşman görenler, hemen klavyelerine sarıldılar. Bir fotoğraf üzerinden yani oradaki direnci, oradaki bu bütün uyarılara uymayana müdahale eden polisimizin ortaya koyduğu sabra karşılık hem o direnci gösterip, hem de kontrolsüz bir takım hareketler ortaya koymaya çalışınca, üç dört arkadaşımız karga tulumba aldı, koydu, gitti. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Allah bize milletimizi yanıltma fırsatını vermesin. Gerek jandarma teşkilatı, gerekse emniyet teşkilatı bunları iddia olarak söylüyorum. Kendi teşkilatında yanlış yapan kimseyi, kendi bırakmamıştır. Hodri meydan. Burada bu teşkilatlar disiplini öngördükleri için bu mekanizmayı bir gün bile aksatmazlar. Günlerdir bir mensubumuzu tacizci diye niteleyerek; ailesi, çoluğu çocuğu, etrafı, arkadaşları, yeğenleri olan bir kardeşimizi tacizci diye niteleyerek, sabahtan akşama kadar felç etmeye çalışan ve bunu TBMM'nin gazi çatısı altına getirip aynı hakaretleri ortaya koyanlara pabuç bırakacak değiliz."'EVLADIMIZA 'TACİZCİ' DİYEN ALÇAKLAR GEREĞİNİ GÖRECEKTİR'Bakan Soylu, konuşmasının devamında şunları söyledi:"Bir hodri meydan daha yapıyorum. Mahkemede görüşeceğiz. Bu konuda elimizde öyle bir belge var ki; bu konunun arkasında duranlar ve bizim evladımıza 'tacizci' diyen alçaklar gereğini görecektir. Öyle bir belge var elimizde. Ömrümüzde hiç boş konuşmadık. Yanlış işlerin arkasında da durmamak için dua ettik. Ömrü Türkiye 'yi satmakla meşgul olan adamların peşine takılanları da kınıyorum. Onlardan korkan, onlardan çekinenlerin tamamını da kınıyorum, yazıklar olsun. Bu çocuklar şehit olacaklar, 12/12 çalışacaklar, 12/24 çalışacaklar. Jandarmamız, polisimiz büyük bir mücadeleyi ortaya koyacak. Öteki taraftan da 3-5 tane klavye yobazının saldırısına maruz kalacaklar. Esas taciz budur. Çok net bir şekilde söylüyorum. Hadi, mahkemede sonuna kadar hesaplaşacağız. O belgeyle beraber ablası DHKP-C, babası FETÖ'den ihraç, kendisi TAYAD'lı. Yani aşırı sol, güya cezaevinde bulunanları savunan derneğin temsilcisi. ve oraya sürekli eylem için gelmiş. Aynı zamanda kendisi ilahiyat fakültesi öğrencisi. Allah'ını severseniz bu ne perhiz, ne lahana turşusu? Nelerle uğraştığımıza bakar mısınız?"'2018'DE 1380 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'Konuşmasının devamında, jandarma için yapılan kapasite artırım çalışmasının sahadaki sonuçlara da yansıdığını ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:"Terörle mücadeleye birleşik sonuçlar üzerinden baktığımızda 2017 yılına göre teröristlerle çatışma olayları yüzde 185, sabotaj/saldırı yüzde 211, adam kaçırma yüzde 240, mayın/eyp eylemleri yüzde 94 ve silahlı saldırı olayları yüzde 9 azalmıştır. 2018'de kırsalda teröristlerle çatışma olayları 2017'ye göre yüzde 65 azalmıştır. İHA ve SİHA'ların aktif olarak kullanılmaya başlandığı 2017 yılından bugüne kadar 104 terörist bizzat SİHA'lar ile toplamda da 784 terörist ise İHA'ların kullanıldığı operasyonlarla etkisiz hale getirilmiştir. İHA'larla 297 sığınak tespit edilerek imha edilmiştir. 2017'de 15 bin 786 saat olan İHA/SİHA uçuş saati 2018'de 22 bin saat olmuştur. Bu önemli bir göstergedir çünkü İHA uçuşları operasyonlara rehberlik ettiği gibi, teröristlerin mobilize olmasını da engellemektedir. Yurt içinde terörist sayısı yüzde 69 azalma ile son 30 yılın en az sayısına indirilmiştir. Ocak 2017'de 1900'lü sayılardan şu an itibariyle 700'ler civarındadır. 2018 yılı içerisinde kırsalda PKK/KCK terör örgütüne yönelik sözde barınma ve üs bölgelerine 58'i büyük, 534'ü orta çaplı olmak üzere 97 bin 107 operasyon yapılmış, şehir merkezlerinde ise PKK/KCK şehir yapılanmasına yönelik 7 bin 427 operasyon yapılarak 16 bin 232 kişi gözaltına alınmıştır. PKK'ya yönelik operasyonlar sonucu 2018 yılında 1292 sığınak ve barınak imha edilerek toplam 1380 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2017'deki imha edilen barınak sayısı ise 1807'dir. Tabi buradaki düşüşün işaret ettiği şey farklı, örgütün artık yeni şube açamadığı anlaşılmaktadır."'BU TERÖRLE MÜCADELE DEĞİL, TERÖRİZMLE MÜCADELEDİR'2018 yılında da 383 terörist teslim olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:"Bunların 165'inin aileleri ile görüşerek ikna yolu ile teslim olmaları sağlanmıştır. Bu aslında bir terörle mücadele değil, terörizmle mücadeledir. Yani oradaki sosyal yapıyı da mücadelenin içine katıyoruz ve bunda başarılı oluyoruz. 2017'de 135, 2016'dan bugüne toplam 343, 2019'da halen 24 teröristin ikna yöntemiyle teslim olması sağlanmıştır ki; bu önemli bir adımdır. Tabi ki teknik kapasitemizin artışı, kış operasyonlarına da yansımaktadır. Yani bu meseleye yaz kış hep birlikte vaziyet ediyoruz. Kış döneminde 357 barınma bölgesinde 4 bin 407 operasyon planlanmıştır. Halen bunların yüzde 67'si tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalarda elde edilen saha neticelerinden önemli bir başlık da üst düzey teröristlerle ilgilidir. Örgütün üst düzey zayiatları oldukça artmış, 2018'de 13'ü kırmızı kategoriden olmak üzere 108 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Örgütün aslında en büyük sıkıntısı da dağa çıkmaların azalması ve eleman temininde yaşadığı sıkıntıdır."'UYUŞTURUCUDAN 23 BİN 134 KİŞİ TUTUKLANDI'Daha sonra uyuşturucu operasyonlarına değinen Bakan Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelede jandarmamız da aynı emniyet teşkilatımız gibi çok önemli bir mesai içindedir, hem de ciddi saha sonuçları elde etmektedir. Ülke geneli itibariyle, yani hem emniyetimizin, hem jandarmamızın faaliyetleri neticesinde 2018 yılında; 147 bin 562 operasyonla 204 bin 780 kişi gözaltına alınarak 23 bin 134 kişi tutuklanmıştır. 18 ton eroin, 78,3 ton esrar, 10 milyon 148 bin kök kenevir ve 32 milyon adedin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Jandarmamızın bu çalışmalar içinde önemli yakalamaları oldu."'ŞEYTANIN BİLMEDİĞİ HİLELERİ BİLEN BİR TERÖRİST GRUP'Yapılan bu operasyonların yanı sıra FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle de mücadele ettiklerini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:"Aşırı sol terör örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, aşırı sol terör örgütlerine yönelik mücadelemizde 2018 yılında toplam 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 405 operasyonla 1008 kişi gözaltına alınmış ve 275 kişi tutuklanmıştır. Yine 2018 yılında FETÖ ile mücadele kapsamında 23 bin 521 operasyon yapılmış, 10 bin 240 kişi tutuklanmıştır. FETÖ ile ilgili olarak Bylock, büfe/ankesör operasyonları ve gaybubet operasyonları olmak üzere üç ana konu üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu noktada şunu ifade etmek isterim. Mesela PKK, çok karmaşık bir yapılanma modeline sahip değildir. Bir terör örgütünün aşağı yukarı tüm dünya örneklerinde küçük farklarla da olsa rastlayabileceğiniz benzer özelliklere sahip bir örgüt yapılanma modeli vardır. Fakat FETÖ, çok farklı bir yapıdır. Son derece karmaşık, son derece girift bir yapıda dizayn edilmiştir. Şunu herkes bilsin; bu sadece alelade bir vaizin aklı değildir. Bunun arkasında son derece profesyonel ve stratejik bir akıl vardır. Mücadele devam ettiğinden dolayı belki tüm detayları paylaşamıyoruz ama inanın bu irin tamamen temizlendikten sonra bu konuda yazılacak kitaplar, devlet belgeleri, anlatabileceğimiz gerçekler herkesi hayrete düşürecektir. Çok net söyleyelim, şeytanın bilmediği hileleri bilen bir grupla karşı karşıyayız, bir terörist yapısıyla karşı karşıyayız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Toplantıdan görüntü-Bakan Soylu'nun açıklaması-DetayHaber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA,