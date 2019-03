Bakan Soylu Siirt'in Eruh İlçesinde Halka Seslendi

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışması kapsamında geldiği Siirt'in Eruh ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlarla seslendi. Konuşmasında terör örgütleri ve yandaşlarına sert tepki veren Bakan Soylu; "Ne cami, ne ezan, ne iman, ne bayrak, ne kardeşlik, ne insanlık hiçbir değer tanımıyorlar. Kendi vekilleri kendi çocuklarını dağa gönderseler ya hadi göndersinler. Onlar terörist olsunlar o zaman kendi çocuklarını dağa göndersinler. Benim Kürt kardeşlerimin çocuklarından ne istiyorlar. Kendi kızlarını göndersinler eğer böyle hayvanca bir muameleye maruz bırakmak istiyorlarsa göndersinler" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'nın ilk eylemlerini gerçekleştirdiği yer olan Siirt'in Eruh ilçesinde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında terör örgütünün bölgeye verdiği zararları anlatan Bakan Soylu, "31 Martta yerel seçime gidiyoruz. 31 Martta seçime giderken şöyle bir tablo içerisindeyiz. Size şu soruyu sormak istiyorum. 2 yıldır burada kayyum belediye görev yapıyor. Ondan öncede HDP'li bir belediye görev yapıyordu. 2 yıldır şurada ki hizmetlerin tamamını görüyorsunuz. Yaklaşık 50 dönüm botanik parkı gösteriyor. Şu ilçedeki sağlıklaştırma 6 tane cadde de ve sokakta sağlıklaştırma yaptık. Bugün Eruh batıdaki ilçelerimizi aratmayacak derecededir ve çevre güzelliğine sahiptir. Eruh ilçemizin 7 kilometre içme suyu hattı yapıldı. 5 kilometre kanalizasyon yapıldı. 15 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Eruh'ta çocuk parklarından taziye evlerine kadar Eruh'un çok iyi bir noktaya gelmesi adına çok güzel hizmetler gerçekleştirildi. Bir taraftan çocuklarımızın okuması için onlara eğitim yardımı ve desteğinden tutunda çok güzel adımları hep beraber burada gerçekleştirme şansına sahip olduk. Eğer HDP devam etseydi bu hizmetler yapılacakmıydı. Çünkü onların derdi başkadır. Onları derdi hizmet değildir. Onların derdi millete hizmetkarlık değildir. Onların derdi bu ülkede insanlar huzur içerisinde yaşasın değildir. Onların derdi çocuklarımız okusun öğretmen olsun, çocuklarımız okusunlar doktor olsunlar Eruhlu bir doktor olsun Eruhlu bir öğretmen olsun Eruhlu bir hemşire olsun, bir mühendis olsun Eruhlu bir avukat olsun Eruhlu bir profesör olsun dertleri bu değildir. Dertleri şudur, buradan çocuklar alınıp dağa götürülecek orada ellerinde Kaleşnikof verecekler. 13-14 yaşındaki çocuklarımızı, kızlarımızı alıp dağa götürecekler orada onlara tecavüz edecekler taciz edecekler bir daha anasını babasının yüzüne baktırmaz hale getirecekler yıllardır böyle yapıyorlar. Onların derdi şudur; 2 yıldan beri kayyum belediyeleri yönetiyoruz. 7 buçuk katrilyon kayum belediyeler hizmet yaptı. Beytüşşebap'ta su yoktu. Kahve rengi su akıyordu. Beytuşebap'a su getirdik. Şuanda pırıl pırıl su akıyor. Aynı Beytüşşebap'ın caddeleri da böyledir. Hakkari'nin merkezinde haftada bir gün 2 saat su veriyordular. Şuanda Hakkari'de 24 saat şu veriliyor. Allah'ımıza şükürler olsun. Hatırlarsınız yaktılar yıktılar her tarafı çukur olaylarında evleri camileri, hastaneleri yaktılar Siirt Hastanesini kaç defa yaktıklarını biliyor musunuz, bir günde Siirt Hastanesini 7 defa yaktılar. Spor salonlarını yaktılar. Meslek liselerini yaktılar, kütüphaneleri yaktılar bizi kökümüzden bağımızdan ayırmak istiyorlar bizi kardeşliğimizden ayırmak istiyorlar ve bunu yapabilmek içinde de hiçbir değer tanımıyorlar. Ne cami, ne ezan,ne iman, ne bayrak, ne kardeşlik ne insanlık hiçbir değer tanımıyorlar. Kendi vekilleri kendi çocuklarını dağa gönderseler ya hadi göndersinler. Onlar terörist olsunlar o zaman kendi çocuklarını dağa göndersinler. Benim Kürt kardeşlerimin çocuklarından ne istiyorlar. kendi kızlarını göndersinler eğer böyle hayvanca bir muameleye maruz bırakmak istiyorlarsa göndersinler" diye konuştu."Onların milleti temsil edecek bir karakteri yok"HDP'li vekillere de tepki gösteren Bakan Soylu, onların milleti temsil edecek karaktere sahip olmadığını söyledi. Bakan Soylu, "Geçen Batman'da bir anne aynısını söyledi. Benim oğlumun katili sizsiniz dedi. Türkiye Cumhuriyeti devleti benim oğluma bir şey yapmadı. Siz benim oğlumu kandırdınız, götürdünüz. Senin çocuğun ne yapıyor diye sordu vekile ben milletvekili demem onların milleti temsil edecek bir karakteri yok. Onların işi gücü Kandil'i temsil etmek. 2 yıldır burada insanlar işlerini güçlerini yapıyorlar. Mardin'e 3 milyon turist geldi. Siirt, Mardin ve Diyarbakır'ın manevi havasını bizim bıraktığımız medeniyet mirasını dünyanın her tarafından herkes gelip gezip, görüp koklamak istiyor. Buralar bizim memleketimiz. Yıllardır bu millete yapmadıkları kalmadı. Tayyip Erdoğan bu millete bir şey yaptı tam 17 yıldır iktidarda sadece bu ülkede köprüler yollar yapmadı. Tayyip Erdoğan bu ülkede bir şey yaptı. Sadece bu ülkede havalimanları yapmadı. Sadece 81 ilde üniversite yapmadı. Türkiye'de bir devrimi gerçekleştirdi. Bizim çocukluğumuzda doğu ve güneydoğuda okul, öğretmen, havayolu, hastane, doktor, yol, iş, güç yok herkes bunu söylerdi. 17 yıl geçti. Eruh'un nüfusuna denk batıdaki ilçeden hiçbir fark yok. Okul var öğretmen var her yerde. Doktorlar var hastaneler var doğuda güneydoğu da. 81 vilayette olduğu gibi doğuda ve güneydoğuda üniversite var. PKK ne yapmışsa terör örgütü ne yapmışsa Amerika'nın uşağı olarak ne yapmışsa bu bölgenin kalkınmaması için, çocuklarımızın geleceğinin kararması için gerçekleştirmiş ve yapmıştır. Bizim ne yaptığımız ortadadır. Bende iki tane evlat babasıyım. Benim de kızım var. Ben nasıl kızımın meslek sahibi olmasını istiyorsam burada yaşayan kızlarında okul okuyan kızlarında doktor, öğretmen olmasını istiyorum. Bu memlekette insanlar kendini ifade edemezdi. Dindar ben dindarım diyemezdi. Bugün herkes göğsünü gere gere ben dindarım diyor. Kürt ben kürdüm diyemezdi bugün herkes ben Kürdüm diyor. Alevi ben aleviyim diyemezdi şimdi herkes ben aleviyim diyebiliyor. Türkiye'nin 15 yıl 20 yıl öncesini de biliyoruz. Türkiye'nin bu konularda çektiği sıkıntıları dertleri de biliyoruz. Bugün Türkiye herkesin kendini ifade ettiği herkesin anlattığı anladığı herkesin yarına umutla bakabildiği bir ülke olabilmek için güçlü adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.Bakan Soylu, Eruh'taki ziyaretlerinin ardından Pervari'ye gitmek üzere ilçeden ayrıldı. - SİİRT