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Bakan Soylu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı binasını hizmete açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gelerek 23. Piyade Tümen Komutanlığı içinde yeni yapılan Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı binasını hizmete açtı.

11.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:35Bakan Soylu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı binasını hizmete açtı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 'a gelerek 23. Piyade Tümen Komutanlığı içinde yeni yapılan Şırnak Bölge Komutanlığı binasını hizmete açtı.
Açılış duasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka açılış kurdelesini kesti.
Açılışta konuşan Bakan Soylu, binanın yapımına 9 Haziran'da başlanıldığını ve 11 Kasım'da da hizmete girdiğini söyledi. Bakan Soylu, "Başta Jandarma Bölge Komutanımıza, valimize, alay komutanımıza teşekkür ediyoruz, onların çalışması sonucu oldu. Çok kısa bir süre içinde bin 500 metrekarelik tabana oturan, tam da bizim ihtiyacımızı karşılayan, mimarisinin hakikatten çok güzel olduğu bu çalışmayı tamamına erdiğini görmek, bizim için bir bahtiyarlıktır. Öncelikle emeği geçen bütün arkadaşlarıma şükranlarımızı sunuyoruz. Allah güzel oturmak, hayırlı oturmak nasip etsin. İçinde amirlerimizin ve komutanlarımızın hayırlı kararlar, memleketimiz için güzel kararlar alınmasını nasip etsin" dedi.
Açılışın ardından Bakan Soylu ve beraberindeki heyet Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı binasını gezdi. Bakan Soylu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'ndan Şırnak ile ilgili bilgi aldı.
Bakan Soylu daha sonra Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçti.
(Melih Yiğit/İHA)

Süleyman Soylu, Jandarma, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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