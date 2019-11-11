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Bakan Soylu Şırnak'ta fidanları toprakla buluşturdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Şırnak'ta fidan dikti.

11.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:58Bakan Soylu Şırnak'ta fidanları toprakla buluşturdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 'ta fidan dikti.
Bakan Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Namaz Dağı'ndeki üs bölgesinde fidan dikim etkinliğine katıldı.
Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı bağlantı yapan Soylu, Namaz, ve Herakol dağları arasında kalan bölgeyi yeşillendirmek için bugün ilk adımı attıklarını söyledi.
Kampanya kapsamında Şırnak genelinde 52 bin 200 fidan dikildiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Burası da inşallah bütün Şırnak'ı ayaklarının altına alan bir balkon gibi çok güzel bir seyir terası olacak ve Şırnaklıların hafta sonu piknik yapabilecekleri güzel bir yere döndürülecek. Şimdi size tüm arkadaşlarımızla söz veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Cudi Dağı'nda temmuz ayında bütün Şırnaklılarla büyük bir festival gerçekleştirilecek."
Şehit çocuğu ile fidan dikti
Soylu, daha sonra Ankara'dan beraber geldiği şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ve Şırnaklı ilkokul öğrencisi Meryem Ürkmez ile kendi adını taşıyan fidanı toprakla buluşturdu.
Dünyada ormanlık alanlar azalırken Türkiye'de çoğaldığına işaret eden Soylu, "Bunu bizden sonraki nesillere emanet olarak bırakacağız. Şehit çocuğu Talha'yı Ankara'dan getirdik, Meryem'de Şırnak'tan. Hep beraber güzel bir etkinliğe şahit oluyoruz. Bu ormanın ismini Nuh Ormanı bırakacağız. Cudi Dağı Hz. Nuh ile özdeşleştiği için artık Seyir tepesiyle birlikte Nuh Ormanı diyeceğiz." şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu, Şırnak, Cudi, Güncel

Kaynak: AA

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