Haberler » Politika » Bakan Soylu, Sivrice'de ziyaretlerde bulundu - Haberler

Bakan Soylu, Sivrice'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'ın Sivrice ilçesini ziyaret etti.

27.12.2019 18:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:45 Bakan Soylu, Sivrice'de ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği 'ın ilçesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Başkan Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı köylerdeki inceleme sonrasında ilçeye geçti. Kaymakam Mustafa Gül'den ve Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan bilgi alan Bakan Soylu, ardından kaymakamlık önündeki çocuklarla da sohbet etti. Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Soylu, polis memurlarıyla ve UMKE personeliyle bir araya geldi. Daha sonra Soylu, Elazığ'dan hava yolu ile ayrıldı. - ELAZIĞ

Süleyman Soylu, Sivrice, Elazığ, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

18:48   Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Haberler
18:45   Hollanda Kadın Milli Takımı'nın Tatar futbolcusu Nurija, 20 yıl sonra biyolojik annesine kavuştu - Haberler
18:40   Uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis - Haberler
18:39   Şanlıurfa'da vatandaşlar yerli otomobile hayran kaldı - Haberler
18:39   Yılbaşı öncesi Manisa'da sahte içki operasyonu - Haberler
15:50   Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
15:35   İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Haberler
15:26   Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı - Haberler
14:59   Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı - Haberler
13:44   Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı - Haberler
27.12.2019 18:52:26