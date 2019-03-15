Bakan Soylu: Son 2 Yılda 3 Bin 333 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (2)

Kaynak: DHA

'ONLARI, ÖLDÜRMEYE PROGRAMLIYORLAR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 'Millet Bahçesi' ile çeşitli yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. "Batı dünyası artık bu işlerden gerekli dersi almalıdır" diyen Soylu, şunları söyledi:"Terör örgütlerine para veriyorlar, silah veriyorlar. Adam gönderip, eğitim veriyorlar. Onları, öldürmeye programlıyorlar. Biz Türkiye'de yıllarca bunun acısını çektik. Yıllarca masum insanları, sivilleri şehit ettiler; askerimizi, polisimizi şehit ettiler. Teröristin kim olduğunun adı, sanı, örgütü, milliyeti hiç önemli değildir. Dün burada yaptı, yarın başka bir ülkede, öbür gün başka ülkede; kime denk gelirse. Bu dünya tek bir ülkenin, dinin, tek milletin hakim olamayacağı kadar büyüktür. Artık bu yoldan dönmek, illegal yapıların tamamıyla ilişkiyi kesmek, acilen ciddi ve kararlı bir mücadeleye başlamak lazımdır. Türkiye dün de bunu söylüyordu, bugün de bunu söylemektedir, yarın da bunu söyleyecektir. Hangi dinden olursa olsun, dünyada akan her insan kanı için aynı sözü söyleyecektir. Tek tek eylemlerin, katliamların failleri farklı olabilir; ama bilinmelidir ki tarih önünde bu olayın vebali, ölenin dinine, milletine göre ağzını açıp, kapayan Batı'ya aittir."Konuşmanın ardından Bakan Soylu'ya, çok sayıda kişi, taleplerinin yazılı olduğu kağıtları verdi.