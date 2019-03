Bakan Soylu: Son 2 Yılda 3 Bin 333 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (3)

Kaynak: DHA

'KANDİL'İN ÖNÜNDE BOYNUMUZU EĞİK BIRAKMAYIN' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , "Bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bizim boynumuzu Kandil 'in önünde ne olursunuz eğik bırakmayın. Odunpazarlılar bizi Pensilvanya'daki şarlatana güldürmezsiniz değil mi? Bizim elimizi hainlerin karşısında eli bağlı çaresiz bırakmasınız değil mi? Allah sizden razı olsun. Sonra şu Kılıçdaroğlu 'nu şu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sokmayın canım Allah rızası için" dedi. Adana 'daki temaslarının ardından çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Partisinin Odunpazarı ilçesindeki açık hava toplantısına katılan Soylu, yağmura rağmen yoğun ilgiyle karşılandı. Terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonları anlatan Bakan Soylu, dağa kaçırılarak taciz edilen çocukların hesabını soracaklarını ifade ederek, "Biz insanız, biz aynı zamanda ifade etmem gerekir ki etrafındaki coğrafya ve dünyaya sözü olacak, elini uzatacak, merhamet ortaya koyacak, şefkati gösterecek, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız. Buradan sizlere söylüyorum 13-14 yaşındaki kızları alıp dağa götüren, onların eline kalaşnikof verip onları terörist yapmak isteyen ve aynı zamanda onlara taciz edip tecavüz eden o Murat Karayılan hayvanı ile o Cemil Bayık 'ın hayvanının burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz" diye konuştu.'SÖZDE ŞEHİT KATALOĞU ÇIKARAMADILAR'Bakan Soylu, PKK 'nın sözde şehitleri için her yıl çıkardıkları kataloğu bu yıl çıkaramadığını söyledi. İki yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Soylu, "PKK her yıl bir katalog çıkartırdı. Sözde şehitleri ile ilgili. Bu yıl 2018 için çıkartamadı. Neden biliyor musunuz? O kadar biçtik ki, o kadar. Eğer o katalog çıkarsa ya ne sayfalar ne de albümler yetecek. 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.'BOYNUMUZU KANDİL ÖNÜNDE EĞİK BIRAKMAYIN'Bakan Soylu, dağa kaçırılarak taciz edilen kız çocuklarının hesabını soracaklarını söyledi. PKK ve diğer terör örgütleriyle olan mücadeleye değinen Soylu şunları söyledi:"Bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bizim boynumuzu Kandil'in önünde ne olursunuz eğik bırakmayın. Odunpazarlılar bizi Pensilvanya'daki şarlatana güldürmezsiniz değil mi? Bizim elimizi hainlerin karşısında eli bağlı çaresiz bırakmasınız değil mi? Allah sizden razı olsun. Sonra şu Kılıçdaroğlu'nu şu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sokmayın canım Allah rızası için. Bakın Kılıçdaroğlu'nun ayağını attığı yerde ot bitmez. SSK'yı batırdı mı? Televizyonda sorduğum sorulara cevap veremez çünkü onu bir yalanıyla karşı karşıya bıraktım. Fetullah Gülen'e haber gönderdi, dedi ki 'Benden istediği bir şey var mı?' diye sorduğunda 'bakın hocam sizden istediğim bir şey var' dedi. 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Ama illaki yurtta sulh'. Evet 15 Temmuz'u yapanların bildirisinin başında da yurtta sulh konseyi vardı. Dedim ki bunun yalan olduğunu söyle, bunun yanlış olduğunu söyle. Söyleyemez. Kontrollü darbe diyordu ya kontrolü darbenin kontrolünde onlar vardı, onlardan kaçtı millet olsun kontrolü. Hadi söylesin, bu istihbarı bilgi de değil, canlı tanıkları var. İstiyorum ki çıksın söylesin. Çıkıp söyleyemez. Eline CHP gibi bir partiyi geçirdi, size söylemek istiyorum. 50 yıl sonra CHP'nin tarihinde bu adamın yönettiği dönemler kara bir leke olarak kalacak. Anmak istemeyecekler, onun dönemlerini. Onun için Eskişehir'e bir daha bulaştırmayın bunları ne olursunuz."Bakan Soylu, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği otele geçti.