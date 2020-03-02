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Bakan Soylu; "Şu an çatışma devam ediyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Roket aracın ön tekerine isabet etti.

02.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:45Bakan Soylu;
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Süleyman Soylu, Gürbulak, Güncel

Kaynak: İHA

2.03.2020 11:49:18