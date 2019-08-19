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Bakan Soylu: "Tarihimiz ve kültürümüz çok önemli bir değerini kaybetti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesaj yayınladı.

19.08.2019 19:30 Bakan Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesaj yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabı üzerinden trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun ile ilgili, "Tarihimiz ve kültürümüz çok önemli bir değerini kaybetti. Ne kaybımızın ne de acımızın büyüklüğü tarif edilebilir değildir. Prof. Dr. Haluk Dursun hocamıza Cenab-ı Hakk'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
(Musa Erdoğan/İHA)

Süleyman Soylu, Haluk Dursun, Güncel

Kaynak: İHA

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