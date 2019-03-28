Bakan Soylu: "Tayyip Erdoğan'ın Ayağına Şu Topu Verin de Şu Zillet İttifakının, Kılıçdaroğlu'nun...

Kaynak: İHA

Bakan Soylu: "Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu verin de şu zillet ittifakının, Kılıçdaroğlu'nun kalesinin doksanına bir çaksın" "Kılıçdaroğlu'dan, İYİ Parti Başkanı çakma milliyetçi Meral Akşener'den 'Kürdistan neresiymiş ey edepsiz' diye bir söz duydunuz mu?" "PKK'yı tekrar şehirlerimize bulaştırmaya çalışacaklar, müsaade etmeyin"TOKAT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, millet ittifakına değinerek, "Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu verinde şu zillet ittifakının, Kılıçdaroğlu'nun kalesinin doksanına bir çaksın" dedi. Ankara'dan Tokat'ın Zile ilçesine havayoluyla gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstasyon Caddesi'nde vatandaşlara hitap etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingde konuşan Bakan Soylu, muhalefet partilerini eleştirdi. Bakan Soylu, "Türkiye'de her seçimi bir istiklal seçimi haline getirdiler, istiklal gitti gidiyor diye. Kıymetli hemşehrilerim ilk kez önümüzde 4.5 yıl var. Şu geçtiğimiz 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü nasıl burnumuzdan getirmişlerse şimdi de önümüzde 4.5 yılda aynı şeyi yapmak, fitne tohumu ekmek istiyorlar. Bu Tayyip Erdoğan futbol oynamayı biliyor demi. Ayağına top yakışıyor mu? 4.5 yılda Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu verinde şu zillet ittifakının, Kılıçdaroğlu'nun kalesinin doksanına bir çaksın" dedi. Sert konuştuğu yönünde eleştirenler olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bana Süleyman Soylu çok sert konuşuyor diye kızıyorlar değil mi? Ben çok sert mi konuşuyorum? Kadın çıkacak diyecek ki 'Ben sırtımı PKK'ya, PYD'ye, YPGY'ye dayadım. Biz ne yapacağız sırtını mı sıvazlayacağız? İyi yaptın mı diyeceğiz? Sizi bizi, Türkiye'yi huzurumuzu tehdit ediyor. Gelişmemizi büyümemizi zenginleşmemizi tehdit ediyor. Ne diyeceğiz yani sırtını PKK'ya, PYD'ye dayarsın, şimdi sana 4 tane duvar kurayım, hangi duvara dayarsan daya sırtını. Kılıçdaroğlu'dan şöyle bir söz duydunuz mu? Bir CHP'li den şöyle bir söz duydunuz mu? Bugüne kadar. 'Sezai Temelli, ey ahmak adam, ey edepsiz adam, o Kürdistan denilen lafı senin ağzının içine koyarım ben, bir daha o sözü söyleyemezsin' diye tıkarım o sözü ağzına böyle bir şeyi duydunuz mu? Siyasete baş olarak girip de şuan kuyruk olan İYİ Parti Başkanı, çakma milliyetçi Meral Akşener'den 'Kürdistan neresiymiş ey edepsiz' diye bir söz duydunuz mu? Rahmeti Necmettin Erbakan'ın milli görüşünü 24 Haziran'da iki milletvekilliği kazanmak ve meclise sokmak için PKK'ya yaslayan, onun ayağına giden Temel Karamollaoğlu'ndan böyle bir söz duydunuz mu? Doğuda ve Güneydoğu Anadolu'da iki yere PKK sızamamıştır. O iki yere de Saadet Partisi ile beraber köprü kurdular Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan ile beraber Saadet Partisi Şanlıurfa'da kapı kapı dolaşıp seçimi kazanmak için çalışıyorlar" dedi. "PKK'yı tekrar şehirlerimize bulaştırmaya çalışacaklar, müsaade etmeyin" Bakan Soylu, fitne tohumu ekmek isteyenlere müsaade edilmemesini isteyerek, "Güvenlik meselesi terör, huzur ve asayiş meselesinde Rabbime şükürler olsun isim üzerindeyiz. Buradan geri dönmeyelim, benim söylediğim budur. İlk kez böyle bir ivme, iklim yakaladık. Gelin bunu hep beraber devam ettirelim. Bunu engellemelerine zayıflamalarına Zileli hemşehrililerime ne olursunuz müsaade etmeyin. Bu fitne tohumu ekenlere PKK'yı tekrar şehirlerimize bulaştırmaya çalışacaklar, müsaade etmeyin. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum eksiğimiz yok mudur elbet vardır. Eksikten yoksun Cenab-ı Allahtır. Biz kuluz, eksik üzerine yaratıldık. Ama bilesiniz samimiyette eksikliğimiz yoktur. Tayyip Erdoğan'a yıllardır Amerika, Avrupa sallıyor, diz çökertmeye çalışıyor bir gün terazinin kefesine milleti, terazinin kefesine onları hiç koymadı. Ne kadar saldırırsa saldırsın, onun için 'ben sadece milletimin önünde Rabbimin önünde eğilirim' dedi. Hiçbir zaman samimiyetinden vazgeçmedi" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, konuşmasının ardından vatandaşları selamlayarak hediyeler takdim etti. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri nedeniyle zor anlar yaşayan Soylu, seçim otobüsüne güçlükle geçebildi. Bakan Soylu, helikopterle ilçeden ayrıldı.