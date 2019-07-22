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Bakan Soylu, TDV'ye kurban bağışında bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

22.07.2019 10:07 Bakan Soylu, TDV
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" Van Yaz Kampı Kapanış Programı'na katılmak için kentte bulunan Soylu, programın ardından kurban vekaletini TDV Van Şubesi'ne verdi.
"Vekaletle Kurban Kesim Programı"na destek olan Soylu'nun bağışını, Vakıf adına Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kabul etti.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Süleyman Soylu, Güncel

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