Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

Terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü canlı yayında anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, örgütün çocuklarla olan çirkin ilişkisini deşifre ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu Özel programında açıklamalarda bulundu.

"PKK SAPKIN BİR ÖRGÜT"

Bakan Soylu, terör örgütüyle ilgili çarpıcı bilgileri şöyle anlattı: Ailelerin örgütteki çocuklarla teması olabiliyor. Çocuklar dönem dönem aileleri arıyorlar. Özellikle kızlar. Bunları kandırıyorlar kaçırıyorlar ve orada başka bir şey öneriyorlar. Bu çocuklar yaklaşık 1 ay sonra dönmek istiyor. Çünkü terör örgütü maalesef aynı zamanda sapkın bir örgüt. Orada Duran Kalkan diye biri var. Hedefi genç kızlardır. Şimdi bütün bu yapıların içerisinde bu çocuklar 1 aydan sonra kaçma girişiminde bulundukları zamanda nelerle karşılaştıklarını ifade ediyorlar.

"HEM YAPMIŞLAR, HEM VİDEOYA ALMIŞLAR"

PKK hakkında elimizde Türkiye'yi sarsacak bilgiler var. Çocuklara nasıl davrandıklarına ilişkin.. Paylaşıp paylaşmamak konusunda arkadaşlarımızla değerlendirme yapıyoruz. İğrenç insanlar bunlar, hem yapmışlar hem videoya almışlar.

TERÖRİST ELEBAŞI DURAN KALKAN GENÇ KIZLARA TECAVÜZ ETTİ

Soylu'nun açıklamaları ardından akıllara PKK'nın sapık lideri Duran Kalkan geldi. Kalkan kamplardaki kadın teröristler arasında "Biçirpînin (sapık) Abbas" olarak anılır. 15 ve 17 yaşındaki Urfalı Meryem ve Ağrılı Güldünya, Duran Kalkan'ın tecavüzü nedeniyle geçen Şubat'ta, 2 gün ara ile böcek ilacı içerek intihar etti.

Yine geçen Haziran'da, Zap kampında bulunan "Avesta Kato" ve "Viyan Cudi" kod adlı kızlar, Duran Kalkan'ın tecavüzüne uğradıklarını söyleyince mağara cezaevine konuldu. Sözde kurulan mahkemeyi de hepimizin önünde yaptılar. Onları hiç konuşturmadan ajanlık, yalan söylemek ve duran Kalkan'a iftira atmakla suçlu buldular ve 4 gün sonra da infaz ettiler.

Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlarla fotoğrafları;