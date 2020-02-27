Haberler » Politika » Bakan Soylu, Trabzon'da cenaze namazına katıldı - Haberler

Bakan Soylu, Trabzon'da cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Berber'in babası Ali Paşa Berber'in cenaze namazına katıldı.

27.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:57Bakan Soylu, Trabzon'da cenaze namazına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Berber'in babası Ali Paşa Berber'in cenaze namazına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Berber'in babası Ali Paşa Berber'in 'un Sürmene ilçesindeki cenaze namazına katıldı. İkindi namazını müteakip ilçedeki Eski Cami'de kılınan cenaze namazına Bakan Soylu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Paşa Berber'in cenazesi ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - TRABZON

Süleyman Soylu, Ahmet Berber, Trabzon, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:14:19