Bakan Soylu Trabzonlularla Ataşehir'de bir araya geldi

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Ataşehir Trabzonlular Derneği'nin düzenlediği programa katıldı. Ataşehir'de vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden terörle mücadeleye kadar bir çok konuda kendisini dinleyenlere hitap etti.İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristleri psikolojik olarak da bitiriyoruz"İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadele hakkında detaylı bilgi verdi. Soylu, "31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul'da bir tek bomba patlamadı, bir tek terör olayı yok. Doğu ve Güneydoğu da insanlar huzur içinde çocuklarını okula gönderiyor artık Çukurca başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında PKK'nın tertiplediği değil uluslararası hakikaten festivaller, yarışmalar gerçekleşiyor. Benim memleketimde anneler çocuklarını okula, taksime gönderirken acaba bir sıkıntı olacak mı diye düşünmüyor ve bütün bunların sağlanıp gerçekleştiği Allah'a şükür bir anlayış içerisinde bütün bunların yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu çizgi ve politikayı her yerde devam ettiren arkadaşlar gibi bizde hükümetimizde devam ettiriyoruz. Bu ülkenin dağlarında 12 - 16 bin arasında terörist vardı bugün 600 terörist kaldı. Büyük bir mücadele ortaya koyduk, mücadeleyi sadece bir terör örgütüne karşılık yapmıyoruz. Bu terör örgütü arkasında ABD olduğunu daha farklı güçlerin olduğunu biliyoruz. Şükürler olsun bugün ayakları üzerinde duran bir Türkiye var, yarına daha umutla bakan bir Türkiye var. Sen Afrin'e giremezsin dedikleri zaman ben ülkemin üzerinde veya yıllarca beraber olduğum komşularım üzerinde bir tehdit gördüğüm zaman ben buraya adım atabilirim diyen bir Türkiye var. Terör örgütüne yılda 5 bin 556 kişi katılırken şu ana kadar bu yıl içerisinde 6 ayda 43 kişi katıldı. Sadece onlara dağlarda gerekeni yapmıyoruz, psikolojik olarak da onları başka bir noktaya doğru itip dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı."Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim"4 Haziran günü Trabzon Havalimanı'nda yaşanan olayı anlatan Bakan Soylu, "Trabzon Havalimanına indik, tam çıkmak üzereydik. Çok bir arkadaş da karşılamadı bizi çünkü herkesle Trabzon Meydanında bayramlaşalım dedik. 50-100 kişi orada Ekrem İmamoğlu'nu bekliyor. Biliyorsunuz bu CHP'liler beni görünce hemen hareketlenirler. Meclis'te benim için haftada bir yine bugün iki parti beraber vermişler, benim için soru önergesi vermişler bir 10-15 dakika benim için hakaret edecekler böyle bir hal. Oraya indik ve oradan geçerken birden 'Her şey çok güzel olacak' diye bağırmaya başladılar. Hakikaten üzüldüm çünkü neden orası öyle bir yer değil. Bizimkiler konuşmaya en üst perdeden başlar, telefonu açar eğer beş defa çaldırdıysa 'Neden telefona erken bakmıyorsun' der. Biz buna alışığız, biz bunu kendimize bir samimiyet olarak görürüz ama bu ayrı. Oradan geçerken böyle mafyöz bir ağızla 'Akıllı ol Soylu' diyen cümleyi de anlayabiliriz. Dedim ki dönüp 'Arstistlik yapma' dedim geçtim ama aklımdan şu geçti, 'Bunlar benim geleceğimi biliyorlar bir tertip kurmuşlar bizde bu tertibe düşmeyelim ya sabır' dedik arabaya binip meydana gittik. Oradaki vatandaşlarıma olayı anlattıktan sonra bir cümle söyledim, 'Ben buraya Kato dağından geldim Selahattin Demirtaş'ın kucağından değil' dedim" ifadelerini kullandı."Bugün bütün dünya İstanbul'a bakıyor"Bir TV kanalına konuk olan Millet İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım ile 16 Haziran günü gerçekleştireceği ortak canlı yayın hakkında Yıldırım'ın moderatörden soruları istediğini iddia etmişti. Konuyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Dün akşam yine Binali abi için soruları istedi moderatörden diyor. Allahtan moderatör bağladı da 'Ben böyle bir şey istemedim daha bunun için bir çalışma da yapmadım' dedi" dedi. Bakan Soylu, İstanbul'un önemini şöyle anlattı, "İstanbul bizim gelecek nesillerimizin İstanbul'u, İstanbul bugün Bakü'den buraya bakıp da yarın başıma bir şey gelirse benim ümidim orası dendiği İstanbul. İstanbul, Kerkük'teki, Halep'teki insanların, bugün Doğu Türkistan'da zulüm altında olan insanların, Mekke'deki Medine'deki insanlarının umudunun olduğu, İstanbul, Bosna'nın Kosova'nın umudunun olduğu İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emanet olarak bıraktığı İstanbul, bir taraftan Selimiye'yle konuşan Sultanahmet'in İstanbulu. İstanbul sadece bizim günümüzü gün ettiğimiz bir şehir değil. İstanbul, dünyanın baş şehri evet ama güçlü şehri, dünyaya yön verecek şehri" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Bugün dünyadaki haksızlıklara karşı kimse başka yere bakmıyor İstanbul'a bakıyor. Buranın medeniyetinden anlamayan, Allahınızı severseniz Devletin bütünlüğü için biz mücadele ederken devlete seri katil diyen bir kadını İstanbul'un yönetimine getirmek doğru değildir" dedi.Ekrem İmamoğlu'nu ağır sözlerle eleştirdiMillet İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarını eleştiren Bakan Soylu, "Biz yaptığımız işe bakarız. Ekrem İmamoğlu'na bakıyoruz, ne yapmış Beylikdüzü'nde, bugüne kadar bir şey yapmış olsa biz duymuş olurduk. İyi bir ürün koymuş olsaydı millet karşılığını verirdi. Orada bir Yaşam Vadisi yaptı. Onu da yine bizim Trabzonlu Yusuf Uzun yaptı. Çiminide bu serpti onun dışında başka bir şey yok" ifadelerini kullandı."Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısıracak mı diye düşünüyor"Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek isteyen Bakan Soylu, "İstanbul'u buraya teslim edip zaman kaybettirmek İstanbul'a da Türkiye'ye de İstanbul'un geleceğine de yazık olur. Onun için buradan bize güç verip, kuvvet verirseniz önümüzdeki dört yılı aşan hakikaten bir ideolojik kaplaşmaya girmeden Binali abinin o dingin herkesi kucaklayan haliyle eskiden herkes Ekrem İmamoğlu'nun kendisini kucaklayacağını düşünürken şimdi ısırır mı diye düşünüyor" dedi. - İSTANBUL