Haberler» Güncel» Haber

Bakan soylu: tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirtti.

08.09.2019 12:17 Bakan soylu: tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirtti.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Şehit Kansuva, bugün Ankara'da toprağa verilecek.



Süleyman Soylu, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:09   flaş
13:08   flaş
13:08   - Hong Konglu Protestocular Trump'tan Yardım İstedi
13:08   HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik
13:07   Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı
13:06   "Ne kadar saldırırsa saldırsınlar asla geri adım atmayacağız"
13:06   Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı