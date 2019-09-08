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Bakan soylu: tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirtti.

08.09.2019 12:26 Bakan soylu: tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirtti.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Şehit Kansuva, bugün Ankara'da toprağa verilecek.

ANKARA,



Süleyman Soylu, Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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