Bakan Soylu: "Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aşmıştır"-"Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir"-"PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK'ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513'tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733'tür."-"Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015'te 590 kişiydi, 2016'da 920'ye ve 2017'de aniden 941'e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657'e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'ye yönelik eleştiriler yaptı. Bakan Soylu, "40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK'ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor"dediUluslararası Güvenlik Kongresi Kuram, Yöntem ve Uygulama Kongresi Ankara Beytepe'de bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde başladı. İki gün sürecek olan kongrenin açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanlığı personelleri ile bürokratlar katıldı.PKK'nın yöneticileri uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan edildiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu programda yaptığı konuşmada özetle, "ABD bizzat kendisi 2009-2012 yılları arasında 12 PKK sözde yöneticisini ki bunların arasında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan da var. Özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan etmişti. Ama tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK'ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor" diye konuştu.Güvenliğimiz ve refahımız tehdit altındaİçişleri Bakanı Soylu, İsviçre merkezli bir kuruluş tarafından yapılan hesaplamayı anımsatarak, "2017'de Türkiye'de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar, doğrudan ekonomik maliyeti ise 257.2 milyar dolar, aynı kuruluşun hesaplarına göre şiddet olaylarının Türkiye ekonomisine etkisi 2007-2017 yılları arasında iki katına çıkmış durumda. Yani hem güvenliğimiz, hem de refahımız tehdit altında"sözlerini kullandı.Bu yılki ksayı 237 bini aştıİçişleri Bakan Süleyman Soylu, düznesiz göçmenlerle ilgili de bilgiler vererek, "Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız şimdiden 237 bin'i aşmış durumdadır. Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aşmıştır. Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.PKK'ya kesintisiz operasyonİçişleri Bakanı Soylu PKK ile mücadele hakkında da, "PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK'ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513'tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733'tür" cümlelerini kullandı.Yılbaşından bu zamana sayı 125Bakan Soylu uyuşturucu ile mücadele hakkında yapılan çalışmalara yönelikte, "Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015'te 590 kişiydi, 2016'da 920'ye ve 2017'de aniden 941'e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657'e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir" bilgilerini verdi.Konuşmanın ardından Profesör Doktor Sertak Hami Başeren Askeri Güç Kullanımının Hukuki Esasları hakkında sunum yaptı. Sunum sonunda kongreye katılan Jandarma personeli ile hatıra fotoğrafı çekildi

Kaynak: İHA