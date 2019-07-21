Bakan Soylu, Van'da kurban vekaleti verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye
Diyanet Vakfı Van
Şubesine kurban vekaletini verdi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Van
'da bulunan Bakan Soylu, 'Yazımda Kardeşlik Var' projesinin kapanış programının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da hazır bulunduğu bir ortamda kurban vekaleti verdi. Türkiye
Diyanet Vakfı Van
Şubesine kurban vekaleti veren Soylu, "Kurban vekaletimizi Türkiye
Diyanet Vakfı Van Şubesine verdik. Allah yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri kabul eylesin" dedi.
Bakan Soylu, daha sonra Van Valiliğine geçti. - VAN