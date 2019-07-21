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Bakan Soylu, Van'da kurban vekaleti verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesine kurban vekaletini verdi.

21.07.2019 19:57 Bakan Soylu, Van
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesine kurban vekaletini verdi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'da bulunan Bakan Soylu, 'Yazımda Kardeşlik Var' projesinin kapanış programının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da hazır bulunduğu bir ortamda kurban vekaleti verdi. Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesine kurban vekaleti veren Soylu, "Kurban vekaletimizi Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesine verdik. Allah yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri kabul eylesin" dedi.

Bakan Soylu, daha sonra Van Valiliğine geçti. - VAN
Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Türkiye, Van, Güncel

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