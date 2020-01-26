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Bakan Soylu ve Koca ile Binali Yıldırım, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milletvekili Binali Yıldırım depremde iki binanın tamamen yıkıldığı Mustafa Paşa Mahallesindeki enkaz alanında incelemede bulunup, bilgi aldı.

26.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milletvekili Binali Yıldırım depremde iki binanın tamamen yıkıldığı Mustafa Paşa Mahallesindeki enkaz alanında incelemede bulunup, bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bugün Elazığ'a gelen son başbakan Binali Yıldırım ile birlikte incelemelerde bulundu. Depremden 39 saat sonra çıkartılan ve çöken 5 katlı binada enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen Sakine Düşmez'in ardından ekipler, son kez sismik ses dinleme yaptı. Arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmaları devam etti.
(Rıdvan Yeşilırmak - Şinasi İnan/İHA)
Bakan Soylu ve Koca ile Binali Yıldırım, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

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Kaynak: İHA


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