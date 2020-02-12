Bakan Soylu ve Kurum'dan, Malatya'da deprem bölgesinde inceleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen Malatya 'daki Kriz Merkezi'nde toplantı yaptı. Bakanlar, daha sonra sarsıntıyla hasara neden olan Pütürge ilçesinde de incelemelerde bulundu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde Malatya'da 4 kişi yaşamını yitirdi, 481 kişi ise yaralandı. Şiddetli sarsıntıyla hasara yol açan Malatya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya Valiliği'nde toplantı düzenledi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından depremde büyük hasar gören Pütürge'ye geçen Bakan Soylu ile Kurum, yeni konutların yapılacağı alanlarda incelemede bulundu. İlk olarak ilçe girişinde bulunan bölgede 'Tarım Köy Uygulaması'nın yapılacağı alanı inceleyen bakanlar, Pütürge Belediye Başkan Vekili Hasan Karakaş'tan bölgeyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra Pütürge Kaymakamlığı'na geçen Soylu ve Kurum, ilçe merkezindeki esnafları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. İlçedeki hasarlı binaları da inceleyen bakanlar, kalıcı konutların en kısa zamanda yapılacağını belirterek, vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi.

Bakan Soylu ve Kurum, ilçedeki temaslarının ardından kentten ayrıldı.