Bakan Soylu ve Pakdemir'li sel felaketi yaşanan Yenisölöz'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz Mahallesi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu ve Pakdemir'li sel felaketi yaşanan Yenisölöz'de incelemelerde bulundu
22.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen bakanlar, yaşanan her sorun ile ilgili olarak devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını verdi.

Orhangazi'ye bağlı Yenisölöz'de yaşanan sel felaketi sonrasında Bursa'daki diğer bölgelerde yaşanan afet yerlerinde incelemede bulunmak üzere Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yenisölöz Mahallesi'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Yenisölöz'de Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Aydın karşıladı. Mahalle muhtarı Halil Bayram ve mahalleli ile görüşen bakanlar, Yenisölöz'de yaşanan afette ortaya çıkan zararın devlet tarafından mutlaka karşılanacağını belirterek, "Alt yapı ve üst yapıdaki tüm hasarlar giderilecek, bizler de bu çalışmaların takipçisi olacağız mesajı verdi. Süleyman Soylu, yaşanan felaketin büyüklüğüne de işaret ederek, "Valimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz ve kaymakamlığımız burada zarar gören her vatandaşımıza gerekli desteği sağlayacak. Yaralar en kısa sürede sarılacak" dedi.

Yenisölöz Mahalle muhtarı Halil Bayram ise bakanlar Soylu ve Pakdemirli'ye teşekkür ederek, büyük bir felaket yaşadıklarını ve devleti yanlarında her an hissettiklerini belirterek, bakanlara ve diğer misafirlere teşekkür etti. Bakan Süleyman Soylu ve Pakdemirli ayrıca mahallenin yaşadığı diğer sorunların çözümü için de ilgili kurumlara talimat verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Süleyman Soylu, Yenisölöz, Bursa, Güncel, Haber

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