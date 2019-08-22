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Bakan Soylu, Vietnam Komu¨nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Thi Mai'yi kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komu¨nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.

22.08.2019 18:25
Bakan Soylu, Vietnam Komu¨nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Thi Mai'yi kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komu¨nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Truong Thi Mai ve beraberindekileri Bakanlık girişinde karşıladı.
Truong Thi Mai'nin şeref defterini imzalamasının ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.
Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, başta FETÖ olmak üzere terörizm, örgütlü suçlar ve düzensiz göç ile mücadele alanlarında iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.
Bakan Soylu, Vietnam Komu¨nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Thi Mai'yi kabul etti

Süleyman Soylu, Türkiye, Vietnam, Güncel

Kaynak: AA

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