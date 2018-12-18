Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'na Hakaretten 10 Bin TL Tazminat Cezası Verildi

Mahkeme, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
'EDEPSİZ, ÇİRKEF SAHTEKAR...'
Soylu, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak' ifadelerini kullanmıştı. Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, , Soylu'yu sözleri nedeniyle 10 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırdı.
Süleyman Soylu,Kemal Kılıçdaroğlu
Kaynak: DHA