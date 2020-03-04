Bakan Soylu'ya soruldu: Şehitlerin geldiği gece sosyal medya neden kısıtlandı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Ahmet Hakan moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programında Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi ve Murat Çelik'in gündeme dair sorularını cevapladı.

"BİR TOPLUMUN SİNİR UÇLARINI PERİŞAN ETMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Soylu, İdlib'deki hain saldırıda 33 askerimizin şehit olmasının ardından sosyal medyanın neden kısıtlandığına dair açıklamalarda bulundu. Soylu, "Sosyal medyada yer alan yalan haberlerin esiri oluyoruz. Hepimiz yalan haberlerden etkileniyoruz. Öyle bir videolar dönüyor ki, o videolar bir toplumu tahrik etmemesi, bir toplumun bütün kılcal damarlarını harekete geçirmemesi, bütün sinir uçlarını perişan etmemesi mümkün değil. Bu şu demektir; nasıl konvansiyonel alanda alabileceğiniz tedbirler varsa sosyal medyada da alabileceğiniz bir takım tedbirler vardır. Ve bunu uyguluyorsunuz. Çok net ve çok basit bir tedbir halidir" dedi.

"KHK, FETÖ VE DHKP-C SOSYAL MEDYADA DA BİRLİKTELER"

Ahmet Hakan'ın "FETÖ hesapları infial stratejisi uyguladı mı?" sorusuna Bakan Soylu, "KHK'lılarla ilgili FETÖ, DHKP-C ve PKK hepsi bir araya geliyor. Sosyal medyada da birlikteler. Birlikte sonuç almak için her türlü yolu deniyorlar. Sosyal medyada da birlikteler. Siber güçlerimiz var. Çok maharetliler. Daha çok maharetli hale geliyorlar ve olağanüstü işler yapıyorlar. Bu Türkiye'nin kendi adına, daha doğrusu İnsanların masumiyeti adına belki de en önemli süreçlerden bir tanesidir. Oralarda öyle işlerle karşı karşıya kalıyoruz ki, kim ne yapıyor, hangi fake hesaplar üzerinden ne yapıyor ve bir takım farklı hesaplar üzerinden bunu gerçekleştirmeye çalışıyor hepsini görüyoruz" yanıtını verdi.

"VATANDAŞI DEZENFORMASYON DOLU İÇERİKLERLE KARŞI KARŞIYA BIRAKAMAYIZ"

Soylu, "Şehitlerin geldiği gece için özel bir strateji uyguladılar mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Her zaman hazırlar. Planları net. Dezenformasyon üzerine bir hatları var. Dünyanın bir taraftaki fotoğrafı, 5 yıl önceki fotoğrafı şu an olmuş gibi koyuyorlar. Biz vatandaşımızı bununla karşı karşıya bırakamayız. Vatandaşımız onu öyle zannediyor"