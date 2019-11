Bakan Soylu: "Yemin olsun Ortadoğu'ya barış ve huzuru getireceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye 'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne getirilen barış ve huzurun Ortadoğu'ya da Türkiye'nin getireceğinin sözünü vererek, yemin etti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Abuzer Yıldırım Ek Hizmet Binası açılışına katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, Ortadoğu'yu barış ve huzur getirmek için yemen etti.Soylu, "Buradan bütün Dünyaya söz veriyorum özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya. Dünya'da Ortadoğu'yu karıştırmak isteyenlere buradan söylüyoruz. Nasıl Güneydoğu'ya huzuru getirdiysek Allah'a sözümüz ve yeminimizdir. Oradaki mağdur insanlara sözümüz ve yeminimizdir. Oradaki sünnisine, alevisine, Müslümanına, Hiristiyanına sözümüzdür. Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir. Bunu Türkiye milleti ile birlikte, dimdik durarak, bir ve beraber olarak gerçekleştireceğiz. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak bunu gerçekleştireceğiz. Bu gün Türkiye tesadüfi ve gelişi güzel yönetilen bir ülke değildir. Bir strateji dahilinde, politikalar ve eylem planları ile yönetilmektedir. Sadece genel ülke politikası değil, ulusal bazdaki adımlarımız da böyledir" ifadelerini kullandı.AÇILIŞTA KONUŞAN İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU ŞUNLARI SÖYLEDİ:"Özel Hareket ve Çevik Kuvvet Binalarının güzelliği sadece mimarisinden kaynaklı değildir. Bu işin kıymeti devlet-millet beraberliğinden meydana gelmesidir. Adıyaman'a çok güzel eserler kazandıran ve her geldiğimizde bu güzel eserleriyle bizleri buluşturan Abuzer Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Veren el alan elden üstündür. Yaptığının kıymeti bizim için çok büyüktür.Bu ülkede hangi mücadele evrilmişse, hangi sıkıntıya düşmüşse milletin gücüyle kurtulmuştur. 1. Dünya Savaşı, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı böyledir. 15 Temmuz da böyledir. Bu garabet işleri kim musallat etmek istemişse milletin birlik ve beraberliği çevresinde aştık.Terörü sadece silahla aşmıyoruz. Anaların sirayetiyle, milletin birlik ve beraberliğiyle bunu yendik. Türkiye artık basit oyunlarla netice alınabilecek bir ülke değildir. Darbe, sokak eylemleri, kardeşi kardeşe düşürme oyunları işlemiyor. FETÖ'yü büyütenlerin planlarını bir gecede başlarına yıktık. PKK'yı 40 yıldır beslediler. Bugün PKK'nın nefesi bitmek üzeredir. Bir taraftan terör, uyuşturucu, göç gibi küresel problemlerle uğraşmaktayız diğer yandan küresel ülke haline getirmek için uğraşmaktayız. Türkiye bu gün kendi göbeğini kendi kesen, ekonomik, güvenlik ve istikrarından taviz vermeyen bir ülkedir. Bize oyun kurmaya çalıştılar ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, dünyanın bütün liderlerinin olduğu bir yerde milletimizin gücün ve temsilinin kararlığını ortaya koymuştur" dedi.'ORTADOĞU'YU BARIŞ COĞRAFYASI HALİNE GETİRECEK TÜRKİYE'DİR'Bakan Soylu Türkiye'nin son yıllarda uluslararası arenadaki başarısına değinerek: "Dün bize parmak sallandığında sağa sola kaçan, sinen Türkiye yok. O dündü. Milletimizin kararlığını, savunma sanayindeki kararlığımızı, mücadele azmindeki kararlığımız ile Türkiye'nin yarınlara olan bakışını birlikte gerçekleştiriyoruz.Türkiye 2002-2013 yılları arasında önce alt yapı meseleleriyle işe başlamıştır. 2002 başında neredeyse tamamen durmuş bir ülkeden IMF'den bağını koparmış alt yapılarını dünya standartlarına getirmiştir. 2013 yılından sonrada kalkınma hamlelerini sürdürdüğümüz bir yıl yaşadık. Son 6 yıldır çok zor bir sürece girdi. Küresel göçün bir yandan, PKK terörü bir yandan, FETÖ'nün ihaneti bir yandan çok şükür hepsiyle mücadele edip savuşturduk.Bugün Türkiye uluslararası üç operasyonu batının itirazına rağmen başarıyla icra etti. Türkiye onlarca provokasyona rağmen, maliyetine rağmen Türkiye bu gün Suriye iç savaşına kayıtsız kalmamış göçü büyük bir başarıyla yönetmektedir.Bize Avrupa'dan, dünyadan bir çok yerden saldırıyorlar. Ne işiniz vardı Barış Pınarı Harekatında, Zeytin Dalı Harekatında diyorlar. Şehitlerimiz var, Kurtuluş mücadelemiz var, Çanakkalemiz var. Bu ülkenin özgürlüğü, namusu için canlarını ortaya koymuş şehitlerimiz, gazilerimiz var.Terör koridoruna göz yumsaydık, savunma sanayimizi yüzde 20'lerden 70'lere çıkarmış olsak neye yarardı.Parçalanmış, bölünmüş, zayıflamış, yarınlara umudunu kaybetmiş Türkiye'yi yarınlara bıraksak bize ne derlerdi. Bize füze atanları, Türkiye'yi bölme planlarına bıraksaydık ne olurdu? Huzurun nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsa Türkiye bunu Adıyaman'da öğrensin.Türkiye'de belli bir zaman dilimi içerisinde, üniversitelerimize insanlarımız gelmekte zorluk çekiyorlardı. Turizm tarumar olmuştu. İş yapmak isteyenler ne zaman huzura varacağız diye soruyorlar. Ağrı'da geçen hafta 17 bin kadın ve erkeğin çalışacağı bir fabrikanın açılışını yaptık. Huzur yoksa güvenlik yoksa yatırımcı gelir mi? Bu gün Allah'a şükür herkesin huzuru var. Gecenin yarısına kadar insanlar sokaklarda dolaşıyorlar. Bu bölgeler turizm bölgesi haline getirdik.Buradan bütün dünyaya söz veriyorum özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya. Dünya'da Ortadoğu'yu karıştırmak isteyenlere buradan söylüyoruz. Nasıl Güneydoğu'ya huzuru getirdiysek Allah'a sözümüz ve yeminimizdir. Oradaki mağdur insanlara sözümüz ve yeminimizdir. Oradaki sünnisine, alevisine, müslümanına, hristiyanına sözümüzdür. Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir. Bunu Türkiye milleti ile birlikte, dimdik durarak, bir ve beraber olarak gerçekleştireceğiz. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak bunu gerçekleştireceğiz. Bu gün Türkiye tesadüfi ve gelişi güzel yönetilen bir ülke değildir. Bir strateji dahilinde, politikalar ve eylem planları ile yönetilmektedir. Sadece genel ülke politikası değil, ulusal bazdaki adımlarımız da böyledir.Bakanlığımızın göç, trafik, uyuşturucu mücadelede politikada eylem planlarımız var. Bu gün Türkiye'de ki asayiş olaylarında ciddi bir düşüş var.100 bin kişi başına kişi başına evden hırsızlık Almanya'da 117, Fdansa'da 348, Türkiye'de ise 89'dur. Son 2 yılda evden hırsızlıkta yüzde 39'luk azalış hissedildi." dediTörende konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, vatandaşımızın can ve mal güvenliği, gece gündüz, yağmur çamur demeden polisimizin özveriyle çalıştığını belirterek, polisin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için daha rahat ortamda görev yapacağını söyledi.AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, binanın yapılmasına vesile olan Yıldırım Vakfı Başkanı Abuzer Yıldırım'a teşekkür ederek, Adıyaman'a AK Parti iktidarıyla birlikte kamu yatırımlarının ciddi manada arttığına dikkat çekti.Açılışta konuşan Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman'ın huzur ve güvenliği için mücadele eden polislere hizmet edecek olan binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle bina gezildi. 18 Mayıs 2017 tarihinde yapımına başlanan ve birçok kamu kurum ve kuruluşunun destekleriyle 46 bin 145 metrekare arazi üzerinde 4 bin 170 metre kare kapalı alanda 5 katlı binada özel harekat ve çevik kuvvet şube müdürlüğü hizmet verecek.(Ahmet Arslantaş - Said Vakkas Yağcı/İHA)