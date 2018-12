Bakan Soylu: "Yılbaşından İtibaren Örgüte Katılım Sadece 95 Kişi. 2014 Yılında 5 Bin 500 Kişiydi"

02 Aralık 2018 Pazar 19:24



02 Aralık 2018 Pazar 19:24

Bakan Soylu: "Yılbaşından itibaren örgüte katılım sadece 95 kişi. 2014 yılında 5 bin 500 kişiydi"AĞRI - Ağrı 'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , "Çocuklarına terör örgütünün musallat olduğu anne ve babalar, çocukları dağda olan anne ve babalar hiçbir şey için geç değil. Bakın biraz önce söyledim. Yılbaşından itibaren örgüte katılım sadece 95 kişi. 2014 yılında 5 bin 500 kişiydi" dedi. Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Dörtyol Kavşağı'nda gerçekleştirilen açılış ve temel atma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan İçişleri Bakanı Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın selamını Ağrılılara iletti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nin en önemli meselelerinden birinin istihdam olduğuna işaret eden Soylu, işsizliğin ortadan kaldırılması için gayret gösterdiklerini ve bunun içinde huzurun olması gerektiğini anlattı. Bakan Soylu, Ağrı Belediyesine kayyum atadıklarında HDP 'den kalan 12,6 milyon borç olduğunu 6,5 milyon lira ise esnafa borçları olduğunu söyledi. Soylu, "Birileri sürekli sağda solda homurdanıyorlar, iftira atıyorlar. Ben öyle lafı sağa sola götüren adam değilim. Kitabın ortasından konuşan bir adamım. Kimse kusura bakmasın ama HDP Bu milleti de bu milletin kavuştuğu hizmetleri kıskanmaktadır. Kıskansalar da, çatlasalar da, patlasalar da bu bunları bu asil milletimize yapacağız. Bugün Ağrı'yı Diyarbakır 'ı, Mardin 'i, Bitlis 'i, Şırnak 'ı, Hakkari 'yi, Van 'ı Cizre 'yi, Yüksekova 'yı buralarda yaptıklarımızı, buralarda yaptığımız yolları parkları, akıttığımız suları burada Vatandaşların bulduğu huzuru ve refahı kıskanmaktadır" ifadelerini kullandı.'Herkes duysun bu millet ne onlara nede başkasına mahküm olmaz'Çok sayıda kız çocuğunun okula kazandırıldığını vurgulayan Bakan Soylu, "O çocuklar, mühendis olsun, doktor olsun, öğretmen olsun, hemşire olsun anasına, babasına, memleketine milletine hayırlı evlatlar olsun diye. Hasetlerinden çatladılar, kıskandılar çünkü istiyorlar ki devleti ile vatandaşı bir arada olmasın. Millet onlara mahküm olsun. Onlardan başkasını tanımasın, bilmesin. Herkes duysun bu millet ne onlara nede başkasına mahküm olmaz. Bizim her vatandaşımız bu ülkenin asli unsurudur. Devlet onun devletidir. Mesele bu kadar açık ve nettir."'Bu belediyeleri Kandil 'e bağlamak istediler'Bir tek şeye mani olduklarını belirten Bakan Soylu, "Belediyelerde, il başkanlıklarda yaptıkları festivallerde gençleri kandırıp dağa götürmelerine mani olduk. Kandırmadıklarını daha 12-13 yaşında çocukları okul önlerinde kaçırmalarına mani olduk. Belediyelerin araçlarıyla dağa erzak taşımlarına mani olduk. Belediyelerin kasasını soyup soğana çevirmelerine mani olduk. Allah bir daha düşürmesin. Belediye işçilerinin maaşlarından Kandil için haraç kesmelerine mani olduk. Allah'a hamdolsun mani olduk. Hiç kıvırmasınlar, lafı eğip bükmesinler kendileri Kandil'e bağlıdırlar. Bu belediyeleri Kandil'e bağlamak istediler. Biz buna engel olduk. Aldık milletimizin hizmetine bağladık. Milletimizin de hizmetine sunduk" şeklinde konuştu.'Artık kız çocuklarımızı dağa götüremeyecekler'Çok çalıştıklarını ancak tek dertlerinin kız çocukları olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, "13-14 yaşlarındaki kız çocuklarına musallat oldular. Onları alıp dağlara götürdüler. 2 yılı aşkındır İçişleri Bakanlığı görevini yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği güçle, kuvvetle, kudretle ve destekle her zaman yemin ettim ev bu yeminimin de üstündeyim. Artık kız çocuklarımızı dağa götüremeyecekler. Onlar öğretmen olacak, onlar mühendis olacak, onlar hemşire olacak, onlar doktor olacak. Onlar memleketimin 780 bin metrekaresinde hizmet verecek. Onlar annesinin babasının başlarını okşayarak büyüyecek. Dağlarda o rezil adamların yanında büyümeyecek., büyümeyecek. Eğer bunu gerçekleştiremezsek, Allah'ımıza şükürler olsun şimdi gerçekleştiriyoruz. Ama gerçekleştiremezsek yaptığımız görev bize haram olsun. Bu kadar açık ve nettir." diye konuştu.Terör örgütü PKK 'nın çukur eylemleri yaptığını hatırlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dertleşmek istiyorum sizlerle, Cizre'yi kim yıktı? Silopi 'yi kim yıktı? Doğu ve Güneydoğu'da yapılan binaları kim yıktı? Camileri kim yıktı? Okulları kim yıktı? Allah için soruyorum bunları kim yıktı? Yaktılar ve yıktılar ama bunları yapmak içinde çaba sarf eden, gayret ortaya koyan, mücadele ortaya koyan, onlar yıktıkça yapmayı hem milletin emri hem de Allah'ın emri bilen bir anlayıştan geliyoruz. Araçlarla hendekler kazdılar, barikatlar kazdılar. Kütüphaneleri yaktılar, esnafın dükkanlarını ve insanların ekmek teknelerini kullanılamaz hale evlerini ise oturulamaz hale getirdiler. "'Biz ağzımızı açmasak, bir tane afiş asmasak bile eserlerimiz meydandadır' " Çukur eylemlerinde evlerini yakıp yıktıkları zorla evlerinden çıkarttıkları o evlerde her türlü iğrençliği tecavüzü ortaya koydukları vatandaştan acaba hangi yüzle gelip ne isteyecekler?" diye soran Bakan Soylu, "Ne diyecekler evlatlarınızı dağa kaçırttık, mahallelerinizi yakıp yıktık, yolunuzu yapmadık, suyunuzu akıtmadık, çöpünüzü almadık, paranızı aldık da almaya kaçırdığımız teröristin cebine yol harçlığı yaptık ama bunları unutun bize oy verin mi diyecekler?. Kıymetli Ağrılı hemşerilerim başta da söyledim. Siyasetçi gelir anlatır, söyler ancak kararı da yetkiyi de siz verirsiniz, millet verir. Bizim yaptığımız işler ortadadır. Biz ağzımızı açmasak, bir tane afiş asmasak bile eserlerimiz meydandadır."'Hiçbir şey için geç değil'40 yıldır bu memlekete kurşun sıkanların hiçbir şey başaramadığını dile getiren Bakan Soylu, anne ve babalara da seslendi, Soylu, "Çocuklarına terör örgütünün musallat olduğu anne ve babalar, çocukları dağda olan anne ve babalar hiçbir şey için geç değil. Bakın biraz önce söyledim. Yılbaşından itibaren örgüte katılım sadece 95 kişi. 2014 yılında 5 bin 500 kişiydi. Ne noktaya düşürdük el birliği ile düşürdük. İnanarak kardeşliğimizi ortaya kıyarak kasım ayında sadece 1 kişi katıldı. Buna karşılık yaklaşık 400 terörist teslim oldu. Bunun 15'sini dağdan indirdik. Bunu ailelerle birlikte ikna ederek yaptık. Eğer anneler, balar ve akrabalar destek verirse Allah'ın izniyle biz bu işi çok daha rahat halledebiliriz. Bu hepimizin gayreti ile olur. Herkese sesleniyorum; biz burada vatandaşlarımızla güzel vesilelerle buluşmak istiyoruz. Böyle açılışlarla, festivallerle ve pikniklerle buluşmak istiyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.Programa Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban , AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi , AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın , kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Burada gerçekleştirilen programın ardından, Bakan Soylu esnaf ziyaretinde bulunarak programlarına devam etti.