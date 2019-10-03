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Bakan soylu, yunan bakan vekili kumuçakos'la görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.

03.10.2019 13:43Bakan soylu, yunan bakan vekili kumuçakos'la görüştü
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.
Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos, İçişleri Bakan Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü katıldı. Görüşmede, göç ve sığınmacı konularına ilişkin başlıklar ele alındı.


- Ankara

Süleyman Soylu, Yunanistan, Politika

Kaynak: DHA

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