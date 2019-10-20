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Bakan Süleyman Soylu: "Göç" konulu toplantıya katıldı

Bakan Süleyman Soylu: "Göç" konulu toplantıya katıldı Bakan Süleyman Soylu'nun katıldığı "Göç" konulu toplantıda Türkiye'de göçün gündelik yaşama etkileri değerlendirildiİSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen "Göç" konulu toplantıya katıldı.

20.10.2019 17:12
Bakan Süleyman Soylu: "Göç" konulu toplantıya katıldı
Bakan Süleyman Soylu'nun katıldığı "Göç" konulu toplantıda Türkiye'de göçün gündelik yaşama etkileri değerlendirildi
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen "Göç" konulu toplantıya katıldı. Toplantıda Türkiye'de göçün gündelik yaşama etkileri değerlendirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç" konusunun konuşulduğu toplantıya katıldı. İç işleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, ilçe kaymakamları, ilçe jandarma komutanları ve çok sayıda birim müdürü katıldı. Türkiye'de göçün gündelik yaşama etkilerinin değerlendirildiği toplantıda önemli kararların alındığı ifade edildi.
Bakan Süleyman Soylu:

Süleyman Soylu, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA

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