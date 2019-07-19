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Bakan Turan'dan Kuzey Çevreyolu vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Kuzey Çevreyolunun şehir trafiği ile şehirlerarası trafiği birbirinden ayıracağını ve ulaşımı rahatlatacağını kaydetti.

19.07.2019 16:50 Bakan Turan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Kuzey Çevreyolunun şehir trafiği ile şehirlerarası trafiği birbirinden ayıracağını ve ulaşımı rahatlatacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, yapılan çalışmalar hakkında Bakan Turan'a bilgiler aktardı.

Malatya'nın kadim bir medeniyete sahip olduğunu ifade eden Bakan Turan ise, Malatya'nın coğrafi konum itibariyle çok büyük önem arz ettiğini belirtti.

Malatya'nın gelişmesi için birçok yatım yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydeden Turan, Kuzey Çevreyolunun şehir trafiği ile şehirlerarası trafiği birbirinden ayıracağını ve ulaşımı rahatlatacağını kaydetti.

Doğu batı trafiğinin şu anda şehir içinden geçtiğini ve ulaşım süresinin 1 saati bulduğunu aktaran Turan Kuzey Çevreyolu ile bu sürenin 25 dakikaya düşeceğinin altını çizdi.

Bakan Turan daha sonra Malatya Kayısı Festivali kapsamında Şemsiye Sokak'ta düzenlenen kayısı çekirdeği çıkarma yarışmasına katıldı.

Kafkas dansı gösterileriyle karşılanan Bakan Turan, yarışmacılara başarı diledi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Mehmet Cahit Turhan, Malatya Valisi, Malatya, Güncel

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