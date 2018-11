20 Kasım 2018 Salı 17:50



Bakan Turhan: "12 bin 300 personelimizle kış mücadelesi yürüteceğiz""Tedarikimizin yüzde 55'i yerli imalat"ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Yurt genelindeki 67 bin 898 kilometrelik yol ağımızda, 422 kar mücadele merkezimiz, 8 bin 778 adet makine ve ekipman, 400 bin ton tuz, 2 bin 800 ton buz çözücü, 382 bin ton agrega ve 12 bin 300 personelimizle kış mücadelesi yürüteceğiz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karla Mücadele ve Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni'ne katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turhan, karayollarının ulaştırma ağının ana omurgasını oluşturduğunu ifade etti. Türkiye 'de yolcu taşımacılığının yüzde 88'inin, yük taşımacılığının ise yüzde 90'ının karayolları ile yapıldığını belirten Turhan, karayolları taşımacılığının diğer tüm taşıma şekillerinin de tamamlayıcısı olduğu dile getirdi. Son 16 yılda temel amacın mevcut yol ağının trafik güvenliğinin arttırılması, taşıt işletme maliyetinin düşürülmesi ve tüm yerleşim birimlerine her mevsim ulaşımın sağlaması olduğunu aktaran Turhan, "Son dönemde karayollarımızdaki hareketlilik iki kat artmasına rağmen başından beri yürütmüş olduğumuz karayolları seferberliği ile bu yükün altında ezilmedik. Karayollarındaki trafiğin yüzde 80'i şu anda bölünmüş yollarda seyrediyor. Can ve mal güvenliğini en üst düzeyde tutan, uluslararası standartlara uygun, yurdumuzun dört bir yanını kuşatan ulaşım şebekesine sahibiz. Yol yaparken, teker dönsün, gün kurtulsun mantığı içinde hiç olmadık. Bir yandan ülkemizin her köşesine ulaşımı sağlayan devlet ve il yollarımızda fiziki ve geometrik standartları yükselttik. Diğer yandan akıllı ulaşım sistemlerini tesis ederek hizmet seviyesini ve trafik güvenliğini arttırdık. Bunun yanında özel önem verdiğimiz otoyol ve bölünmüş yollardaki çalışmalarımızla ülkemizin ulusal ve uluslararası koridorlarını güçlendirdik. Neticede vatandaşımızın hayatı kolaylaştı, kazalar azaldı, seyahat mesafe ve süresi kısaldı. Kazanan insanımız oldu, ülkemiz oldu, istikbalimiz oldu" şeklinde konuştu. "Tedarikimizin yüzde 55'i yerli imalat" Turhan, yol ağlarının güçlenmesine önem verildiği kadar KGM'nin makine parkının güçlü olmasına da aynı derecede önem verildiğinin altını çizdi. Bakım ve onarım hizmetlerinin yanı sıra yolların 7/24 açık tutulması, arama-kurtarma çalışmaları ve zorlu kış şartları ile mücadelede hususlarında da güçlü bir makine parkına ihtiyaç olduğunu kaydeden Turhan, KGM'nin bu konuda zengin bir altyapıya ve nitelikli kadrolara sahip olduğunu söyledi. Değişen şartları, ihtiyaçları ve teknolojiyi dikkate alarak makine parkının her yıl güçlendirildiğini paylaşan Turhan, "Halihazırda makine parkımızda 5 bini hareketli, 12 bin 161 adet makine ve ekipman bulunmaktadır. Bunların bin 47'sini bu yıl içinde makine parkımıza dahil ettik. Son 3 yıldaki alımlarımızla, makine parkımızın yüzde 25'ini yenilemiş olduk. Makine parkımızın oluşumunda yerli imalata da özellikle dikkat ediyoruz. Nitekim bu seneki tedarikimizin yüzde 55'i yerli imalattır. Genel Müdürlüğümüz zorlu kış şartları için de tüm hazırlıklarını yapmış bulunuyor. Yurt genelindeki 67 bin 898 kilometrelik yol ağımızda, 422 kar mücadele merkezimiz, 8 bin 778 adet makine ve ekipman, 400 bin ton tuz, 2 bin 800 ton buz çözücü, 382 bin ton agrega ve 12 bin 300 personelimizle kış mücadelesi yürüteceğiz. Elbette tüm bunların yanında sürücülere de çok büyük görevler düşüyor. Trafik kurallarına uymanın yanında kış aylarında araçlarda kış lastiği kullanmak can ve mal emniyetinin vazgeçilmezidir. Biz, yollarda yaşanması muhtemel acılar yerine mutlulukları paylaşmak istiyoruz" diye belirtti. Programda bulunan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da 2018 yılında satın alınan makineleri tanıttı. Bakan Turhan ve beraberindeki heyet ardından KGM Akköprü Tesislerinde bulunan makineleri inceledi. Turhan, kar küreme aracını kullandı ve basın mensuplarına makineler hakkında bilgi verdi.