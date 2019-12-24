Bakan Turhan, 16 engelli bireyi YHT ile Konya'ya uğurladı

ANKARA'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi' kapsamında 16 engelli çocuğu Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Konya'ya uğurladı.

Bakan Turhan, 'Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi'nin 3'üncü adımı kapsamında YHT Garı'nda düzenlenen törene katıldı. Turhan, trene binmeden önce engelli çocuklara şapka ve atkı hediye etti, projeye destek verenlere teşekkür belgesi verdi.

Bakan Turhan, engelli çocukların sosyal yaşamda daha fazla yer alması için hazırlanan projenin çok önemli olduğunu söyledi. Bakanlık olarak engelli bireylerin ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli düzenlemeleri yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Bakan Turhan, şunları söyledi:

"Gerek ulaşım araçlarını kullanmaları gerekse seyahatleri sırasında kendilerine yardımcı olacak tedbirleri almak için gerekli önlemleri ve hizmetleri tesis etmeye gayret ediyoruz. Öncelikle hızlı tren seyahatlerinde başlattığımız, 'turuncu masa' hizmetiyle engelli vatandaşlarımızın ulaşımları ve seyahatleri sırasında karşılaşacakları zorlukları aşmaları konusunda kendilerine destek verecek elemanlarımızı istihdam ettik ve o hizmetimizi vermeye başladık. Bundan sonra diğer alanlarda da bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Dolayısıyla her insan bizim için değerli, her çocuğumuz bizim için çok kıymetli. Onların bizim toplumumuzun birer ferdi olduğu bilinciyle hareket ederek, engelleri aşmada gerekli desteği vermeye hep beraber gayret edeceğiz."

Bakan Turhan, Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a sefer yapıldığını hatırlatarak, "Bu yıl başlattığımız, 'turistik tren' projesi ile birlikte Ankara ile Kars arasında giderken 3 noktada duruyor. İnsanlar trenin durduğu duraklarda, şehirlerin kültürünü görme fırsatı yakalıyor. Dönüşte farklı il ve ilçelerimizde duruyorlar. Bu amaçla demir yolu seyahati hem turizm amaçlı tatile dönüyor hem de vatandaşlarımıza konforlu yolculuk yapma fırsatı sunmuş oluyoruz" dedi.

Bakan Turhan, açıklamasının ardından engelli bireyleri Konya'ya uğurladı.

GÖRÜNT DÖKÜMÜ

-YHT garından detaylar

-Genel detaylar

-Bakan Turhan'ın engelli bireylerle görüntüleri

-Bakan Turhan'ın açıklamaları

-Bakan Turhan'ın el sallayarak Konya'ya uğurlaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,