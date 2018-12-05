Bakan Turhan: "5g ve Ötesi Teknolojilerin Ülkemizde Yerli ve Milli İmkanlarla Üretilebilmesi İçin...

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:28



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:28

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "5G ve ötesi teknolojilerin ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi için de çalışmalar yürütüyoruz" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Hazar İnovasyon Konferansı'na katıldı. "Sürdürülebilir kalkınma için Dijital İletişim" konulu Hazar İnovasyon Konferansı'na Bakan Turhan'ın yanı sıra Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Afganistan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Shahzad Gul Aryboee ve İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Javad Azari Jahromi katıldı.Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Teknolojideki gelişmeler göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda çalışma gündemimizdeki en önemli konuların başında genişbant internetin yaygınlaşması, yenilikçi ve farklılaşmış hizmetler ve uygulamalar ile 5G ve ötesinin yer alacağını düşünüyorum. Bugün tecrübe ettiğimiz değişim ve dönüşümler bize gösteriyor ki, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim ve telekomünikasyon endüstrisinin, dijital dönüşümle karmaşık bir ilişkisi mevcut. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 4. Sanayi Devrimi'nin ve dijitalleşmenin en önemli yapıtaşı olarak karşımıza çıkıyor" dedi.Telekomünikasyon endüstrisindeki gelişmelerin küresel ekonomideki bilgi ve sermaye akışlarında devasa bir gelişim ve dönüşüme kapı açtığını söyleyen Turhan, "Toplam mobil veri trafiği geçtiğimiz 10 yılda 4 bin kat arttı, bu 15 yıl öncesine kıyaslaysa tam 400 milyon kat büyüdü. Bu büyüme ise ekonomik aktivitede, daha önce görülmemiş rakamlar ortaya çıkardı. Bu nedenle, kaynakları daha verimli kullanan ve daha yüksek hızlarda erişim imkanı sunan teknolojilerin geliştirilmesi artık bir zorunluluk haline geliyor. Bu kapsamda genişbant erişim bağlantı kapasitesi sabitte fiber, mobilde de 5G ve ötesi teknolojilerle daha da artacak. Özellikle mobil sektörde yakın zamanda çalışmaları başlayacak olan 5G ve ötesi altyapıların ve bu altyapılar üzerinden sunulacak gelişmiş hizmetlerin artışıyla kapasite ihtiyacı önemli ölçüde artacak. Teknolojideki gelişmelerin devletlerin vatandaşlarına hizmet sunum şekillerinde de ciddi dönüşümleri zorunlu kılmaktadır. E-devlet hizmetleri bu dönüşümün en güzel örneklerindendir. Vatandaşlar, devlet hizmetlerini elektronik ortamda e-devlet hizmeti olarak zamandan ve mekandan bağımsız olarak alabilmekte ve yaşam kaliteleri gün geçtikçe artmaktadır. Tüm ülkelerde görülen mobil teknolojiler ve yüksek hızlı mobil internet yaygınlığını artırma eğilimi, ülkemizde de net bir şekilde görülmektedir. Mobil teknolojiler artık sadece bireylerin haberleşmesini değil cihazların, makinelerin yani veri alıp göndermesi gereken aklımıza gelebilecek her türlü nesnenin haberleşmesini sağlar hale gelmiştir" şeklinde konuştu."Mobil genişbant abone yaygınlığını yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz"Makineler arası iletişim konusunda da Türkiye'nin önemli bir ivme yakalandığını ifade eden Bakan Turhan, "Halihazırdaki 4.5G teknolojisi ve çok yakın gelecekteki 5G ve ötesi teknolojilerle bu konudaki hızımızın artmasını beklemekteyiz. Halihazırda ülkemizde bilişim sektörü büyüklüğü 117 milyar TL'dir. Genişbant internet abone sayımız 59,1 milyonu mobil olmak üzere toplamda 72 milyona yaklaşmıştır. Bu abonelerin 2,6 milyonu fiber internet kullanmaktadır. Mobil ve sabit telekomünikasyon hizmetlerinin olmazsa olmazı fiber altyapı konusunda ülkemizin gelişimi devam etmektedir. Ülkemizin gelmiş olduğu aşamayı daha da ileri taşımak adına önümüzdeki 5 yıl içerisinde sabit genişbant abone yaygınlığını yüzde 30'a, Mobil genişbant abone yaygınlığını yüzde 100'e hedefliyoruz. Yine internet kullanım oranını 16-74 yaş grubundaki nüfusun yüzde 80'ine, fiber abone sayısını 10 milyona ve hanelerimizin tamamını en az 100 Megabit/saniye hızda genişbant altyapısı alabilir hale getirmeyi planlıyoruz. 2016 yılında başlayan 4.5G ve yakın gelecekteki 5G ve ötesi teknolojilerin ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede, yerli ve milli 4.5G baz istasyonumuz olan ULAK'ı geliştirdik. Seri üretimine başladık. Bu proje bizim yerli ve milli 5G hedefimiz için bir ön çalışma niteliğindedir. Amacımız 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçen ilk ülkelerden olabilmektir. Bu konuda ayrıca üreticiler, üniversiteler, operatörler ve ilgili diğer tarafları '5G TR Forumu' adını verdiğimiz oluşum adı altında bir araya getirerek ülkemizin üretim potansiyelinin dünya ölçeğine taşınması için çalışmalarımız sürüyor. Bilişim sektörünün gelişmesinin diğer tüm sektörler üzerinde bir kaldıraç etkisi oluşturduğu malumunuzdur. Bu nedenle önümüzdeki yıllar tüm diğer sektörlerin de bilgi iletişim teknolojilerinin önemini daha iyi kavrayacağı ve bilgi ve iletişim sektörünün gelişiminden daha fazla fayda sağlayacakları yıllar olacaktır. Bu kapsamda, haberleşme şebekelerimizi geliştirirken ulaşım, sanayii, tarım, enerji, sağlık gibi sektör paydaşlarıyla da inovasyon odaklı çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor" diye konuştu.Bakan Turhan program kapsamında Afganistan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Shahzad Gul Aryboee ile iki görüşme gerçekleştirdi. - BAKÜ