Haberler » Politika » Bakan Turhan: '5G'yi bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz' - Haberler

Bakan Turhan: "5G'yi bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'yi bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz" dedi.

26.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:43Bakan Turhan:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'yi bu yıl Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, katıldığı AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Turhan, Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın Ankara'ya inmesine ilişkin soruya, "Bunların hepsi sağlık önlemleri. Ülkemiz insanını korona virüsünden korumak amacıyla alınmış bir önlem" yanıtını verdi.

5G teknolojisinde alt yapı çalışmalarına yönelik soru üzerine Bakan Turhan, "5G'yi bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz. Amaç diğer sektörlerin de internet altyapısını kullanarak daha ekonomik üretim, teknoloji, tekniği kullanarak imalat yapmak ve rekabet gücünü arttırmak. 5G, nesnelerin internetine altyapı oluşturacak bir geniş bant internet. Şimdi bugün 5G'ye geçtik dersek, bu kullanılan önümüzdeki cihazların tamamen değişmesi anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 13:37:25