Bakan Turhan, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Turhan, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Turhan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Anadolu Ajansı,Mehmet Cahit Turhan
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:01