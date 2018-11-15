Bakan Turhan, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

15 Kasım 2018 Perşembe 11:29



15 Kasım 2018 Perşembe 11:29

Ulaştırma ve Altyapı BakanıCahit Turhan, 31 Aralık itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki bütün iniş kalkışları İstanbul Havalimanı'na taşımayı planladıklarını bildirdi.Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.İstanbul Havalimanı'nın büyük bir proje olduğunu belirten Turhan, bu havalimanının birinci fazının A kısmını faaliyete geçirdiklerini, B kısmını da gelecek yıl hizmete alacaklarını söyledi.Turhan, 29 Ekim'de 90 milyon yolcu kapasiteli kısmın hizmete açıldığına işaret ederek, ilk etapta havalimanında 5 iniş, 5 kalkış seferlerinden vatandaşların faydalandığını, bunlardan 3'ünün yurt içi, 2'sinin de yurt dışı uçuşlar olduğunu bildirdi.Böylesine büyük bir tesisin açılmadan önce kobay yolcularla iniş kalkış testlerinin yapıldığını vurgulayan Turhan, bu tür büyük havalimanlarında birden bire tüm sistemin yüklenmesinin doğru olmadığını, bu sebeple gerçek yolcularla şimdilik bu havalimanında 10 sefer düzenlendiğini dile getirdi. Turhan, "31 Aralık itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki bütün iniş kalkışları yeni havalimanına taşımayı planlıyoruz." dedi.Turhan, bu arada hem işletmeci firmalar hem yer hizmetleri verenler hem hava trafik hizmeti veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi olarak tüm sistemleri test ettiklerini anımsatarak, elektronik sistemlerde oluşan aksaklıklar varsa bunların kontrol edildiğini, iki ay bu kontrollerin devam edeceğini, bu sürenin sonunda İstanbul Havalimanı'nı tam kapasiteyle tüm yurt içi ve yurt dışı hizmetlere açmış olacaklarını kaydetti."Yeni havalimanının ulaşım sorunu bulunmuyor"Bakan Turhan, yeni havalimanının şu anda önemli bir ulaşım sorununun bulunmadığını belirterek, tamamı açıldığında buraya günde 250 bin insanın ulaşım sağlayacağını aktardı.İstanbul Havalimanı ile ilgili daha önce planladıkları kara yolu ulaşım sistemlerinin tamamının devreye girdiğini vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:"Yeni havalimanımıza ulaşım sağlayan Hasdal, Kemerburgaz, Yassıören, Subaşı, Çatalca yolu şu anda hizmete açıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun üçüncü kısmı denilen Kurtköy-Odayeri-Mahmutbey arası da bu havalimanına hizmet veriyor. İstanbul'un ana ulaşım aksları olan TEM Otoyolu, Hasdal, Kemerburgaz, Yassıören üzerinden Esenler Kavşağı, Avrupa Otoyolu Metris Kavşağı, TEM Otoyolu Arnavutköy, Habipler üzerinden havaalanına bağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Yassıören hattı havalimanı ile birlikte hizmete açıldı. Havaalanı bölgesinde Işıklar Kavşağı ile Tayakadın Kavşağı arasında bir kavşaktan giriş-çıkış yapılıyor, havalimanı tam olarak hizmete girdiğinde 3 kavşaktan giriş-çıkış yapılacak, tek kavşak yetmez. İleride buraya giriş-çıkış yapacak yolcu sayısı günlük 350 bini bulacak. Dördüncü kavşağı da Tayakadın Kavşağı olarak düşünüyoruz. Kargo istasyonu için de ayrı bir kavşak olacak."Buraya toplu taşıma araçlarının hizmet vereceğini ifade eden Turhan, havalimanında 660 adet D segmentli lüks taksiler olacağını bildirdi.Turhan, havalimanı sözleşmesindeki bir şartın da Atatürk Havalimanı'nda ticaret ve taşımacılık yapan şirketlerin mağdur edilmemesi olduğuna dikkati çekerek, bu şirketlerin de yeni havalimanındaki yap-işlet-devret şartlarına uyum sağlayarak faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getirdi.İETT otobüslerinin de İstanbul'un belirli yerlerinden havalimanına sefer düzenleyeceğini vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:"2019'un sonunda inşallah Gayrettepe-İstanbul Havalimanı bağlantısını açmayı hedefliyoruz. Bunun görevini görecek gerek Anadolu gerekse Avrupa tarafındaki belirli metro istasyon merkezlerinden buraya otobüs seferleri düzenlenecek. Bu otobüsler bagaj da alacak. Bir lüks kara yolu ulaşım hizmeti verilecek. Burada en uzak mesafe ücreti 30 lira olacak. Mesafeye göre ücret ortalaması 15 lira olarak belirlendi. Bu otobüslerde her koltukta yolcuların kullanabilecekleri elektronik sistem ve internet olacak. Doğudan, batıdan ulaşım yolları İstanbul Havalimanı'na çok tercihli bir şekilde bağlandı. İnşallah bir sorun yaşamayacağız."(Sürecek)