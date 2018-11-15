Bakan Turhan, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

15 Kasım 2018 Perşembe 13:38



15 Kasım 2018 Perşembe 13:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprünün yapılmasının planlandığını belirterek, "Mevcut yapıların Kanal İstanbul Projesi'ne uygun deplasmanının yapılmasıyla ilgili ihalelere 2019'un başında başlamayı düşünüyoruz. Kanal İstanbul'un inşaatının 2020'ye kalmaması lazım." dedi.Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Kanal İstanbul Projesi'nin Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olduğunu vurgulayan Turhan, projenin Türkiye'ye değer sağlayacağını, İstanbul'un marka değerini yükselteceğini ve İstanbul Boğazı'nın deniz trafiğinde giderek artan sorunlara çözüm olacağını söyledi.Turhan, İstanbul Boğazı'nın şehir içi ulaşımında, turistik seyahatlerde ve Montrö Anlaşması gereği uluslararası deniz ticareti araçlarının geçişinde sorunlara neden olduğunu ve zaman zaman kazaların yaşadığını dile getirerek, boğazın dünyanın en zor, geçişi en kritik olan deniz yolu olduğuna dikkati çekti.Boğazdan geçen gemilere kılavuz kaptan verildiğini anımsatan Turhan, buna rağmen boğazda zaman zaman geri dönüşümü olmayan değerlerin tahrip olduğunu aktardı.Turhan, dünya ticaretinde en ekonomik ulaşımın deniz yolu olduğuna işaret ederek, "Yolunuz yoksa yeni bir yol yapacaksınız. Böyle bir kanal ihtiyacı varken, boğazın işlerini görecek su yolu yaparken de 'şehre katkı sağlayacak şekilde bir proje yapalım' düşüncesiyle Kanal İstanbul Projesi dünyada şehirciliğe yeni bir vizyon getirecek anlayışla dizayn edildi." dedi."Proje sonlanma aşamasına geldi"Kanal İstanbul Projesi kapsamında 5 ayrı güzergahın çalışıldığını aktaran Turhan, en uygun güzergah olarak Küçükçekmece-Yeniköy hattının belirlendiğini, denizdeki su hareketleriyle ilgili testlerle incelemelerin yapıldığı, projenin sonlanma aşamasına geldiğini ifade etti.Turhan, projede 1/100.000'lik imar planlarında son noktaya gelindiğini belirterek, şöyle devam etti:"İstanbul Boğazı, şehircilik ve emlak değeri olarak İstanbul'un en kıymetli yeri. Boğaziçi İmar Kanunu gereği burada artık yapılaşma sınırlı, yok denecek kadar az. Deprem riskine karşı İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi de var. Özellikle Marmara sahili kenarındaki yerleşimler risk altında. Buradaki yapıların güvenliği sıkıntılı olanları kentsel dönüşüm projeleriyle bir yerlere taşımak lazım. Taşırken de plansız programsız olmamalı, çok yoğunluklu olan bölgeleri rahatlatmak lazım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da şehircilik hassasiyetini özellikle bu projeye yansıtıyoruz.""Projenin isteklileri sadece Çinliler değil"Kanal İstanbul Projesinin gerçekleştirileceği bölgede Küçükçekmece, Arnavutköy, Başakşehir ilçeleri sınırlarında rezerv yapı alanlarının tespit edildiğine işaret eden Turhan, bu bölgelerde şehirleşmenin oluşturulacağını, buralardaki yeni turizm ve iskan alanlarının tüm dünyaya pazarlanacağını anlattı.Turhan, Kanal İstanbul Projesindeki köprü ve tünel sayılarına da değinerek, şunları kaydetti:"Şu an mevcut 6 köprümüz var, bunların birisi demir yolu hattı. Bunlar yenilenecek ve burada oluşacak ihtiyaçlar için ilave 4 tane daha düşünülüyor. Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor. Projenin isteklileri sadece Çinliler değil, dünyanın değişik bölgesinden yatırımcılar gelip proje hakkında bilgi alıyor. Bir yatırım projesi olarak buna katılmak istediklerini belirtiyorlar. Projemizi kendileriyle paylaşıyoruz, zaman zaman dönüşler oluyor. Tabii bu ihale edilecek, bu bir kamu projesidir. Bunu yap-işlet-devret yöntemiyle ya da dış kredili olarak yapma konusunda arayış içerisindeyiz."Kanalın inşaatına mevcut ulaşım, iletişim, enerji, su ve doğal gaz gibi hatların deplasmanı yapıldıktan sonra başlanabileceğini aktaran Turhan, bu konuların yatırımcılar tarafından değerlendirildiğini ve önümüzdeki günlerde mevcut yapıların deplasmanıyla ilgili çalışmalara başlamaya planladıklarını dile getirdi.Turhan, projenin ihale tarihine ilişkin, "Mevcut yapıların Kanal İstanbul Projesi'ne uygun deplasmanının yapılmasıyla ilgili ihalelere 2019'un başında başlamayı düşünüyoruz. Kanal İstanbul'un inşaatının 2020'ye kalmaması lazım." dedi."3 katlı tünel projesini 2019'da yapmak istiyoruz"İstanbul'da yapılması planlanan 3 katlı tünele de değinen Turhan, söz konusu tünelde hem kara yolu hem de demir yolu ulaşımının sağlanacağını söyledi.Turhan, kara yolu projesinin Anadolu yakasındaki Çamlık Kavşağı'ndan başlayıp Hasdal Kavşağı'nda son bulacağının bilgisini vererek, şöyle konuştu:"Demir yolu projemiz de Kadıköy-Söğütlüçeşme Kavşağı'ndan başlayıp Bakırköy-İncirli İstasyonu'nda son buluyor. Bu da 30,2 kilometre ve 15 metro istasyonundan oluşan bir proje. Bu projenin güzergahı, İstanbul'daki mevcut kara yolu ulaşım altyapısı ve demir yoluyla metro sistemlerinin hem Avrupa hem de Asya taraflarındaki sistemlerle entegrasyonunu sağlaması amacıyla tespit edildi."İleride oluşacak ihtiyaçları göz önünde bulundurarak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin arasında hizmet verecek iki gidiş, iki geliş 16 kilometrelik bir kara yolu yapılacağını aktaran Turhan, "Bu aynı zamanda Çamlık-Reşadiye bağlantısıyla Kuzey Marmara Otoyolu ile de entegre olacak. Hasdal-Nakkaş, Hasdal-Başakşehir kavşağı vasıtasıyla da 3'üncü köprünün yollarına entegre olacak." dedi.Turhan, demir yolunda ise Anadolu yakasındaki Haydarpaşa-Kartal, Haydarpaşa-Pendik, Üsküdar-Çeşmeköy metro sistemlerini de birbiriyle bağlayarak Avrupa yakasındaki Gayrettep-Hacıosman, Gayrettpe-İstanbul Havalimanı, Sirkeci-Halkalı, Aksaray-Havalimanı ve Bakırköy-Kirazlı hatlarını birbirine bağlayacak bir sistem olacağını anlattı.Söz konusu projenin İstanbul için önemini vurgulayan Turhan, "6,5 milyon insan bu yeni projeden faydalanacak. Proje çalışmaları da son aşamaya geldi. Bunu da 2019 içerisinde, yap-işlet-devret modeliyle tesis etmek istiyoruz." diye konuştu.Turhan, tünelin iki katının iki gidiş iki gelişli kara yolu, bir katının ise bir gidiş bir gelişli demir yolu olacağının bilgisini verdi.YİD'de denetimTurhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesine ilişkin soruyu yanıtlarken de 5 yıl sonrası trafik projeksiyonuna göre garanti verdiklerini söyledi. Turhan, "Bu projede garanti araç sayısını 5 yılda bulabileceğimizi öngördük." dedi.YİD modeliyle hizmete alınan köprü ve otoyollardan geçen araç sayısının sadece işletmeci firma tarafından takip edilmediğini dile getiren Turhan, aynı zamanda hizmet alınan müşavirlik firma ile ilgili genel müdürlüğün de takip ettiğini söyledi. Turhan, araç garanti ödemelerinde de geçen araç sayısının, garanti verilen araç sayısından çıkarılmasıyla belirlendiğine dikkati çekerek, köprü ve otoyollardan geçen araçların tümünün sayılarak, garantiden düşüldüğünü kaydetti.(Bitti)